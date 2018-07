Salisbury - Mutmaßlicher Giftanschlag Im britischen Salisbury ermittelt die Terrorabwehr, weil zwei Menschen Vergiftungserscheinungen zeigen. Es gibt Parallelen zum Anschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal. © Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Nachdem zwei Menschen nahe der britischen Stadt Salisbury schwere Vergiftungserscheinungen gezeigt haben, ermittelt die britische Terrorabwehr. Die beiden schwebten in Lebensgefahr, teilten die Behörden mit. Da die aufgetretene Substanz unbekannt sei, sei die Terrorabwehr hinzugezogen worden.

Am vergangenen Samstag waren ein Mann und eine Frau bewusstlos in einem Haus in Amesbury gefunden worden, das etwa zwölf Kilometer von Salisbury entfernt liegt. Wie die Polizei mitteilte, werden die beiden etwa 40-Jährigen nun wegen "mutmaßlichen Kontakts mit einer unbekannten Substanz" im Krankenhaus in Salisbury behandelt.



Im März waren Teile der Innenstadt von Salisbury abgeriegelt worden, nachdem der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julija dort mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden waren. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen und löste eine diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Russland aus.



Polizei ging zunächst von Drogenmissbrauch aus

Die Polizei traf zunächst aber keine Aussagen darüber, ob es sich um einen zweiten Fall Skripal handeln könnte. "Derzeit ist noch nicht klar, ob es sich um ein Verbrechen handelt", sagte der Vizepolizeichef der Grafschaft Wiltshire, Paul Mills. Die Polizei sei zunächst davon ausgegangen, dass die beiden möglicherweise verunreinigte Drogen, etwa Heroin, Crack oder Kokain, eingenommen haben könnten. Einige Bereiche in Salisbury sowie in der Stadt Amesbury rund 13 Kilometer weiter nördlich sollen vorsichtshalber abgesperrt worden sein.

Die britische Zeitung Sun berichtete, dass die Symptome bei dem in Amesbury nördlich von Salisbury gefundenen Mann und der Frau denen sehr ähnlich seien, die bei Skripal aufgetreten waren. Das Paar wird nun im selben Krankenhaus behandelt, in dem auch die Skripals untergebracht waren.

Die britische Regierung behandele den Fall mit "äußerster Ernsthaftigkeit", teilte das Büro von Premierministerin Theresa May mit. May sowie hochrangige Minister würden ständig auf dem Laufenden gehalten. Demnach fand bereits eine Dringlichkeitssitzung statt, um Informationen über die Erkenntnisse und die Lage vor Ort zu erhalten.