Einsatzkräfte in Thailand haben mehr als 100 Rettungsschächte in die Tiefe gebohrt, um die in einer überschwemmten Höhle festsitzende Jugendfußballmannschaft auf diesem Weg zu retten. Die zwölf Kinder und ihr Trainer wurden aber bislang nicht erreicht, teilte der Leiter der Rettungsaktion mit. Die Bohrungen reichten derzeit bis zu 400 Meter tief – die Jungen und ihr Trainer befänden sich aber in etwa 600 Metern Tiefe.

Die Gruppe ist seit zwei Wochen in der Höhle eingeschlossen. Nachdem die Minderjährigen im Alter zwischen elf und 16 Jahren gemeinsam mit ihrem Trainer am 23. Juni in die Tham-Luang-Höhle gegangen waren, wurde diese durch den anhaltenden Monsunregen weitestgehend geflutet. Lange war unklar, ob die Gruppe überhaupt eine trockene Stelle zum Ausharren erreichen konnte – erst vor einer knappen Woche wurde sie von Rettungskräften erstmals entdeckt.

Zwar schrieben die Eingeschlossenen in einem Brief, der von Tauchern in die Außenwelt transportiert wurde, dass es ihnen gut gehe und sie von den Einsatzkräften versorgt würden. "Macht Euch keine Sorgen, wir sind alle stark", heißt es in dem Brief. Doch die Lage ist instabil und könnte sich jeden Moment verschlechtern: In Thailand ist Regenzeit, für das Wochenende sind erneut teils starke Niederschläge angesagt.



Hinzu kommt, dass der Sauerstoffgehalt in der Kammer stetig abnimmt. Messungen zufolge fiel er zuletzt von 20 auf 15 Prozent. Die Einsatzkräfte transportieren entsprechende Behälter zu der Gruppe. Zusätzlich wird versucht, ein Rohr in die Kammer zu verlegen, um die Sauerstoffzufuhr zu gewährleisten. Auch sind die hygienischen Umstände schlecht: Auf engstem Raum muss sich jeder der Gruppe erleichtern – Bakterien, Pilze und Viren können sich leicht ausbreiten. Einige Gruppenmitglieder sollen bereits Anzeichen einer Infektion zeigen.

Einen sicheren Ausweg gibt es noch nicht

Bislang konnten die Rettungskräfte keinen sicheren Weg aus der Höhle hinaus schaffen. Versuche, das Wasser aus der Höhle abzupumpen, waren wegen des immer wieder einsetzenden Regens erfolglos. Auch die gebohrten Rettungsschächte konnten die Gruppe bislang nicht erreichen. Auf diesem Weg waren vor acht Jahren in Chile 33 Kumpel gerettet worden, die 69 Tage lang in einer verschütteten Mine ausgeharrt hatten. Doch während die Mine laut Experten damals komplett vermessen gewesen war und die Bohrungen präzise geplant werden konnten, gibt es für die thailändische Tham-Luang-Höhle kaum geologische Daten. Sie liegt in einer Grenzregion Thailands und ist wegen ihrer schwer zugänglichen Lage kaum erforscht.



Die Einsatzkräfte setzen derzeit darauf, die Eingeschlossenen durch Taucher zu bergen. Die Helfer vor Ort unterrichten die Gruppe seit einigen Tagen, wie man aus dem verzweigten Höhlensystem in die Außenwelt tauchen kann. Doch noch besitzen die Jungen nicht die erforderlichen Tauchkenntnisse.

Geplant war am Samstagvormittag, die Bergung unter Umständen an diesem Wochenende durchzuführen. Zwei große Gruppen aus freiwilligen Tauchern sollen dafür zur Höhle kommen. Der Einsatzleiter sagte, dass die beiden Gruppen am Wochenende einträfen und dann damit begonnen werden könne, die zwölf Jungen und ihren Trainer hinauszubringen.



1.000 Helfer im Einsatz

Die Rettungsaktion gestaltet sich vor allem deswegen so schwierig, weil die Höhle sehr groß und verwinkelt ist. Mit einer Ausdehnung von etwa zehn Kilometern zählt sie zu den längsten Höhlen des Landes. Es müssen dunkle und enge Durchgänge mit schlammigem Wasser, starken Strömungen und zahlreichen Windungen und Kurven navigiert werden. Die professionellen Rettungstaucher selbst brauchen insgesamt fünf Stunden, um von außen zu der Gruppe zu gelangen. Am vergangenen Freitag starb einer von ihnen, weil er auf dem Weg seine Sauerstoffvorräte aufgebraucht hatte. An einigen Stellen in der Höhle sei es außerdem extrem eng, hieß es von den Einsatzkräften vor Ort. Dort müsse man entweder den Atemlufttank abnehmen und ihn zuerst durch die Öffnung schieben – oder von vornherein Spezialausrüstung verwenden.

Wenn die Rettungsversuche vergeblich bleiben oder zu riskant erscheinen, und es nicht zu stark regnet, bliebe den Einsatzkräften eine weitere Option: die Lage stabilisieren und abwarten. Die Regenzeit im Norden Thailands dauert bis etwa Ende Oktober an. Die Hoffnung ist, dass das Wasserniveau dann von alleine so weit sinkt, dass die Jungen und ihr Trainer hinauslaufen können. Doch dazu müssten die Eingeschlossenen monatelang ausharren, konstant mit Sauerstoff und Nahrung versorgt sowie medizinisch betreut werden. Zudem könnte es nach Einschätzung der Rettungsleitung im ungünstigsten Fall sogar bis Dezember oder Januar dauern, bis der Wasserspiegel ausreichend gefallen ist.



Rettungskräfte in der Nähe der Höhle © Linh Pham/Getty Images

Insgesamt sind mehr als 1.000 Helfer an dem Rettungseinsatz beteiligt. Neben einer Spezialeinheit der thailändischen Marine sind Rettungskräfte aus verschiedenen Ländern vor Ort. So wurde die Jugendgruppe erstmalig von britischen Elitetauchern entdeckt.



Die seit Tagen andauernde Rettungsaktion hat sich mittlerweile zu einem internationalen Medienereignis entwickelt. Zahlreiche Menschen verfolgen das Schicksal der eingeschlossenen Gruppe, von Prominenten kommen unterstützende Botschaften. Spieler der Nationalmannschaften Schweden und England – Viertelfinalisten der Fußball-WM in Russland – verschickten Videonachrichten an die Eingeschlossenen, während die Fifa die Jungen zum WM-Finale einlud – sollten sie denn rechtzeitig gerettet werden und gesund sein.