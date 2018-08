Die Stadt Bochum muss nach einer Entscheidung des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) den nach Tunesien abgeschobenen mutmaßlichen Islamisten Sami A. nach Deutschland zurückholen. Seine Abschiebung sei "offensichtlich rechtswidrig gewesen", teilte das OVG nach einem Eilverfahren in letzter Instanz mit. Die Stadt Bochum kündigte an, die Kosten für den Rückflug des islamistischen Gefährders zu tragen und A. die Rückkehr zu erlauben. Das Auswärtige Amt müsse das Visum ausstellen, sagte ein Sprecher. Dann könne A. freiwillig zurückkehren.



Die tunesische Justiz beharrt allerdings darauf, für Sami A. ausschließlich zuständig zu sein. "Dieses Urteil hat keinerlei Konsequenzen für uns", sagte eine Ministeriumssprecherin der Bild. Nach seiner Abschiebung aus Deutschland war A. in Tunesien zunächst in Haft gekommen, kurz darauf aber wieder freigelassen worden. Die Ermittler hätten keine Beweise für eine Verwicklung in Terroraktivitäten gefunden, hieß es zur Begründung. Die Ermittlungen laufen demnach aber noch, A.s Reisepass wurde einbehalten.

Sami A. wurde vorgeworfen, früherer Leibwächter des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden zu sein. Belegt wurde das bisher nicht. A. war 1997 zum Studium nach Deutschland gekommen. Am 13. Juli war er aus Nordrhein-Westfalen abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte am Abend zuvor entschieden, dass dies nicht zulässig sei, da ihm in Tunesien Folter drohe. Der Beschluss war allerdings erst am Morgen übermittelt worden, als die Chartermaschine mit Sami A. bereits in der Luft war. Die Stadt Bochum hatte Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingelegt.

Auch die Anwältin von A. hatte gefordert, ihn zurückzuholen. Die Behörden hatten sich dem widersetzt: Das Ausländeramt Bochum hatte A. laut eines Berichts des Kölner Stadtanzeigers zur sogenannten Einreiseverweigerung nach Deutschland und in andere Schengenstaaten ausschreiben lassen. Der 42-jährige wurde demnach im Schengener Informationssystem für die Sicherheitsbehörden als unerwünschte Person gelistet, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise in Nordrhein-Westfalen. Weil die Stadt Bochum die Möglichkeit, A. nach Deutschland zurückzuholen, nicht ausreichend geprüft hatte, verhängte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ein Zwangsgeld von 10.000 Euro. Die Stadt Bochum könnte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen und Verfassungsbedenken anführen, verzichtet aber nach Angaben des Sprechers auf weitere juristische Schritte.