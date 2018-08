Auf Antrag mehrerer Medien – darunter der Zeitungen Miami Herald und Sun Sentinel – hat das Büro des Sheriffs des Bezirks Broward im Bundesstaat Florida das Verhörprotokoll des 19-jährigen Amokschützen Nikolas C. veröffentlicht. Darin gibt er kurz nach seiner Tat vom Februar Auskunft über seine Motive und sein bisheriges Leben. Die Medien hatten auf die Freigabe des Dokuments gedrungen und argumentiert, die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, mehr über den Parkland-Schützen zu erfahren. Das 217 Seiten umfassende Dokument wurde von den Behörden allerdings stark zensiert.

Am 14. Februar hatte C. an seiner früheren Schule, der Marjory Stoneman Douglas High School in der Stadt Parkland südlich von Miami, mit einem halbautomatischen Gewehr auf seine früheren Mitschüler geschossen und 17 Menschen getötet sowie 17 weitere verletzt. Kurz nach der Tat ließ er sich widerstandslos festnehmen. Er ist wegen Mordes und Mordversuchs angeklagt. Der Staatsanwalt sprach von einer "besonders abscheulichen, grauenhaften und grausamen Tat".

Befehle von Dämonen

In seinem späteren Verhör sagte C., Dämonen in seinem Kopf, die schon seit Jahren zu ihm sprächen, hätten ihm befohlen, "Waffen zu kaufen, Tiere zu töten und alles zu zerstören". Laut Protokoll hakte der Polizeibeamte nach: "Was sind die Dämonen?", fragte er. "Die Stimmen", antwortete C. laut Protokoll. "Die dunkle Seite." Auf die Nachfrage, was die Stimmen zu ihm sagten, antwortete der 19-Jährige: "Verbrenne. Töte. Zerstöre."



Diese Haltung offenbarte sich laut Verhörprotokoll bereits zu Beginn der Vernehmung, als ihm der Polizist zunächst ein Glas Wasser angeboten hatte. "Ich verdiene es nicht", entgegnete C. laut Mitschrift. Als der Ermittler den Raum verließ, um dennoch ein Glas Wasser zu holen, habe der junge Mann zu sich selbst gesagt: "Töte mich, töte mich einfach."

Laut des offiziellen Dokuments berichtete C. auch von mehreren Suizidversuchen. So sagte er aus, er habe zwei Monate vor seiner Tat versucht, sich das Leben zu nehmen, nachdem seine Mutter im November 2017 an einer Überdosis des Schmerzmittels Ibuprofen gestorben war. Bereits zwei Jahre zuvor habe er einen Suizidversuch mit Alkohol unternommen. Er sei deprimiert gewesen, weil er keine Freunde gehabt habe und einsam gewesen sei, schildert es C.

"Weil es cool aussieht"

Auf die Frage, warum er ein halbautomatisches Gewehr vom Typ AR-15 gekauft habe, antwortete er laut Protokoll: "Weil es cool aussieht." Der 19-Jährige hatte die Waffe legal erworben.

Das Parkland-Massaker zählt zu den schlimmsten Schusswaffenangriffen in der modernen US-Geschichte. Als Konsequenz starteten Schüler die Kampagne March For Our Lives gegen die in den Vereinigten Staaten weit verbreitete Waffengewalt. Sie erhielten landesweit Unterstützung.

Die Kampagne hat allerdings bislang kaum zu konkreten Ergebnissen geführt. Auf Bundesebene gab es bisher keine Restriktionen im Waffenrecht. US-Präsident Donald Donald Trump steht auf der Seite der mächtigen Waffenlobby NRA.