Dresden - »Es muss eine freie Arbeit der Journalisten geben« Kanzlerin Angela Merkel äußert sich zu den Vorfällen bei einer Pegida-Demonstration. Wer auf Demonstrationen ginge, müsse damit rechnen, gefilmt zu werden, sagt Merkel. © Foto: Vano Shlamov/AFP/Getty Images

In der Debatte über den umstrittenen Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Team in Dresden hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nachdrücklich zur Pressefreiheit bekannt. "Das Demonstrationsrecht muss umfassend gewährleistet sein", sagte Merkel. Wer zu einer Demonstration gehe, müsse aber damit rechnen, dass er von Medien dabei beobachtet und aufgenommen werde. "Ich will mich da ausdrücklich zur Pressefreiheit bekennen", sagte Merkel. Jeder Demonstrationsteilnehmer müsse die Pressefreiheit berücksichtigen.

Der Vorfall hatte sich während des Besuchs von Merkel am Donnerstag vergangener Woche in Dresden ereignet. Anhänger der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung demonstrierten damals gegen Merkel. Die Kanzlerin sagte, sie habe von der Demonstration in Dresden "kaum etwas" gesehen.

Ein Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts (LKA), der privat auf der Kundgebung in Dresden war, hatte ein ZDF-Kamerateam verbal attackiert und die Polizei gerufen. Danach hielten Beamte das Kamerateam etwa eine Dreiviertelstunde lang fest. Ein Video mit Bildern des Kamerateams sorgte für Diskussionen, es entstand der Eindruck, als hätte sich die Polizei von dem Pegida-Demonstranten instrumentalisieren lassen, um gegen die Presse vorzugehen.



Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hatte sich in einer ersten Reaktion nach Bekanntwerden des Vorfalls auf die Seite der Polizei gestellt. In dem Video seien einzig die Polizisten seriös aufgetreten. In dem Video sind auch Mitglieder des Kamerateams zu sehen. Nun warnte Kretschmer vor Vorurteilen gegenüber der Polizei. "Mir ist sehr daran gelegen, die Situation zu versachlichen und mit Ruhe zu bewerten. Hier werden viele Dinge vermengt, die so nicht zusammengehören", sagte er. Man werde die Sache vernünftig aufklären und darüber berichten. Die möglichen Folgen für den LKA-Mitarbeiter würden derzeit geprüft, sagte Kretschmer.



Pauschale Anschuldigungen gegen die Polizei wies Kretschmer zurück. Ein Teil der Beiträge in den sozialen Medien sei verletzend und völlig unangemessen. "Sachsen tritt für Meinungs- und Pressefreiheit ein. Das ist eine Grundlage unserer Politik. Wir sind das Land der friedlichen Revolution."