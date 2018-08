Der Jüdische Weltkongress (WJC) ist besorgt über die steigende Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland. Die Bundesregierung habe ein bewundernswertes Engagement zur Bekämpfung von Antisemitismus bewiesen, sagte WJC-Präsident Ronald Lauder. Als Beispiel nannte er die Ernennung von Felix Klein zum ersten Regierungsbeauftragten für die jüdische Gemeinschaft. Dennoch müsse Deutschland sich noch mehr bemühen, um den "stetigen Anstieg gewalttätiger Vorfälle und Belästigungen zu stoppen und sicherzustellen, dass sich die deutschen Juden weiter sicher und wertgeschätzt fühlen".

Laut WJC-Angaben ist die Zahl antisemitischer Vorfälle im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2017 um zehn Prozent gestiegen. Von Januar bis Juni 2018 gab es bundesweit 401 registrierte antisemitischen Vorfälle. 349 davon wurden von Personen mit rechtsextremistischen Tendenzen begangen – 80 davon allein in Berlin. Damit sind antisemitische Vorfälle in Berlin so häufig wie in keinem anderen Bundesland. Bayern steht mit 43 solcher Delikte auf Platz zwei.



Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der auch WJC-Vizepräsident ist, forderte die Einführung eines effektiven landesweiten Meldesystems für Antisemitismus. Der Jüdische Weltkongress vertritt international jüdische Gemeinden in 100 Ländern gegenüber Regierungen, Parlamenten und internationalen Organisationen.