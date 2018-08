In Genua ist während eines Unwetters eine Autobahnbrücke über einem Industriegebiet kollabiert. Dabei starben laut Innenminister Matteo Salvini mindestens 30 Menschen. Mehrere Fahrzeuge und anliegende Gebäude sind unter den Trümmern begraben worden. Die Feuerwehr sucht mit Spürhunden und schwerem Gerät nach Überlebenden. Augenzeugen berichten von einem Bild der Verwüstung. Die Brücke war 1967 in Betrieb genommen worden. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren Bauarbeiten an der Brücke im Gange. Politiker sprechen von einer "Tragödie".