Seit der Ausweitung der Regelungen ist in Belgien aktive Sterbehilfe bei drei Minderjährigen durchgeführt worden. Dies geht aus dem offiziellen Bericht der zuständigen Kommission hervor, über den die Washington Post berichtet hatte. Demnach genehmigten die Behörden in den Jahren 2016 und 2017 aktive Sterbehilfe bei einem Neun-, bei einem Elf- sowie einem 17-Jährigen, die an unterschiedlichen Krankheiten gelitten hätten. Insgesamt gab es in dem Land in diesem Zeitraum 4.337 Sterbehilfefälle.



Im Jahr 2002 hatte das belgische Parlament ein Sterbehilfegesetz erlassen, das zu den liberalsten weltweit gehört. Begleitet von Protesten verschiedener Religionsgemeinschaften, Patientenverbände sowie Kinderärzte wurde 2014 dann die Altersbeschränkung für aktive Sterbehilfe aufgehoben. Es ist seither das einzige Land weltweit, in dem aktive Sterbehilfe auch für Kinder jeden Alters möglich ist.

Seit dieser Neuerung haben auch Minderjährige das Recht, von ihrem behandelnden Arzt eine Beihilfe zur Selbsttötung in Anspruch zu nehmen. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn das Kind ausdrücklich darum bittet, die Eltern ihre Zustimmung erteilen, Mediziner die Leiden des Kindes als unerträglich und nicht zu lindern eingestuft haben sowie ein psychologisches Gutachten die Zurechnungs- und Urteilsfähigkeit des Kindes bestätigt hat.

"Auf sehr sorgfältige Art und Weise"

Dies war in den drei bislang vorliegenden Fällen laut den Behörden der Fall. Nach offiziellen Angaben litten alle drei Minderjährigen unter einer unheilbaren Krankheit. In einem Fall handelte es sich um einen Gehirntumor, in einem weiterem um Mukoviszidose und im dritten um eine schwerwiegende Muskelerkrankung. Weitere Details teilte die Kommission nicht mit, verwies in ihrem Bericht aber darauf, dass man in diesen Fällen "auf sehr sorgfältige Art und Weise" vorgegangen und entschieden habe.



So wie in Belgien ist aktive Sterbehilfe auch in den Niederlanden selbst für Minderjährige erlaubt, allerdings erst ab zwölf Jahren. In Luxemburg, das 2009 als drittes Land ein Sterbehilfegesetz erließ, ist dies mit Zustimmung der Eltern ab 16 Jahren möglich. In Deutschland ist aktive Sterbehilfe so wie in vielen weiteren Ländern grundsätzlich verboten. Passive Sterbehilfe ist hierzulande geduldet.

Sterbehilfe-Begriffe Aktive Sterbehilfe Besser: Tötung auf Verlangen. Tötung eines anderen, der dies ausdrücklich will. Beispiel: Ein Arzt spritzt einem schwer kranken Patienten ein tödliches Gift. In Deutschland verboten, in den Beneluxstaaten erlaubt. Passive Sterbehilfe Besser: Sterben zulassen. Nichtbeginnen oder Beenden einer lebenserhaltenden Behandlung, sodass der Patient an den Folgen seiner Erkrankung beziehungsweise Verletzung stirbt. Beispiel: Abschalten einer künstlichen Beatmung oder Entfernen einer Magensonde – bei Bedarf begleitet durch Medikamente, sodass der Betreffende nicht leidet. Indirekte Sterbehilfe Besser: Therapien am Lebensende. Behandlung oder Gabe von Medikamenten zur Linderung von Symptomen, wobei der Patient, als unerwünschte Nebenwirkung, früher sterben könnte. Beispiel: Alle Medikamentengaben gegen belastende Beschwerden, jede Operation bei schwachen Patienten, sogar Absaugen von Schleim bei Atemnot können unter Umständen zu einem vorzeitigen Versterben führen. Der Tod ist dabei nie das Ziel der Behandlung. Assistierter Suizid Besser: Beihilfe zur Selbsttötung. Der Patient tötet sich selbst, bekommt dabei aber Hilfe. Beispiel: Dem Patienten wird ein Becher mit einem todbringenden Gift gereicht, den er selber trinkt. Da die Selbsttötung in Deutschland straffrei ist, ist es auch die Beihilfe dazu. Ärzte schränkt teilweise ihr Standesrecht dabei ein, eine solche Beihilfe zu leisten. Palliative Sedierung Die Gabe beruhigender, teils sehr starker Medikamente, die das Bewusstsein eines Patienten so weit dämpfen, dass er zum Beispiel nicht an Atemnot, Schmerzen, Übelkeit oder Ängsten leidet, sondern ausreichend tief schläft. Er kann dabei auch in den Tod hineinschlafen. Sterbebegleitung Als Beistand im Sterben. Sterbegleiter lindern das Leiden, sie helfen eher durch Handhalten und durch wohltuende Nähe. Quelle: Deutscher Evangelischer Kirchentag, Stuttgart, Juni 2015 . Thementag "Leiden", konzipiert und durchgeführt unter der Leitung von Michael Bremss und Thomas Sitte.