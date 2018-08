Nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua hat deren Betreiber Autostrade per l'Italia Zahlungen von 500 Millionen Euro zugesagt. Das Geld soll für den Wiederaufbau der Autobahnbrücke sowie für Hilfe an die Stadt Genua verwendet werden. Beim Überschlagen der Folgekosten des Unglücks "kommt man schnell auf eine halbe Milliarde Euro", sagte der Unternehmenschef Giovanni Castellucci bei einer Pressekonferenz. Diese Summe stünde ab Montag bereit.

Die Verantwortung für den Brückeneinsturz wies Castellucci von seiner Firma: "Wir denken nicht, dass die Voraussetzungen vorliegen, Verantwortung für ein Ereignis zu übernehmen, dessen Ursache zunächst noch ermittelt werden muss." Bei dem Unglück waren nach neuesten Erkenntnissen 43 Menschen gestorben.

Castellucci entschuldigte sich jedoch dafür, nicht genügend Mitgefühl für die Opfer gezeigt zu haben. Er versprach, den Familien der Opfer und jenen etwa 600 Menschen zu helfen, die infolge des Unglücks ihre Häuser verlassen mussten. Die Gebäude, die teils unterhalb der Brücke stehen, müssen nach Behördenangaben abgerissen werden.

Neubau innerhalb von acht Monaten?

Seine Gesellschaft könne eine neue Brücke in acht Monaten bauen, sobald die nötigen Genehmigungen vorlägen, sagte Castellucci. Mit der Morandi-Brücke verlor Genua eine wichtige Verbindung zwischen dem Ost- und Westteil der Stadt. Außerdem gehörte sie zur A10 und damit zu einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Italiens.

Premierminister Giuseppe Conte hatte einen Prozess eingeleitet, um der privaten Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia ihre Lizenz zu entziehen. Die italienische Regierung macht die Gesellschaft für den Brückeneinsturz verantwortlich. Innenminister Matteo Salvini hatte sie aufgefordert, etwa 500 Millionen Euro für betroffene Familien und örtliche Behörden bereitzustellen.

Letzter Vermisster tot aufgefunden

Vier Tage nach dem Einsturz der Brücke fanden Helfer die Leiche des letzten Vermissten. In den Trümmern seien die sterblichen Überreste eines Arbeiters aus Genua entdeckt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zuvor hatten die Helfer bereits weitere Leichen entdeckt. Dem Sprecher zufolge fanden sie unter einem Betonblock das Auto eines Ehepaares aus Turin, das mit seiner neunjährigen Tochter unterwegs gewesen war. Es sei jedoch zunächst nicht möglich, festzustellen, wie viele Leichen sich in dem Wagen befänden.

Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen der norditalienischen Stadt war am Dienstag während eines Unwetters auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt. Offiziell identifiziert waren bis Samstag 40 Todesopfer, drei Leichen müssen noch über forensische Untersuchungen identifiziert werden.