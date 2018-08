In Genua sind die Überreste der kollabierten Autobahnbrücke wohl auf beiden Seiten einsturzgefährdet. Erst am Mittwoch hatte eine Expertenkommission eine Warnung für den östlichen Rest der Brücke ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft habe nun auch eine Untersuchung des westlichen Rumpfs des Morandi-Viadukts angeordnet, teilte Francesco Cozzi, der Leiter der Ermittlungen, mit. Das Ergebnis gebe Anlass zur Sorge: Auch der Brückenrest im Westen sei in einem "bedenklichen" Zustand.



Am Pfeiler, der den östlichen Rumpf der Brücke stützt, ist die Korrosion des Materials bereits hochgradig fortgeschritten. Experten hatten am Mittwoch entweder den schnellen Abriss oder die Absicherung der Überreste gefordert. Der Präsident der Region Ligurien und Kommissar für den Wiederaufbau, Giovanni Toti, hatte vermutet, dass der Brückenrumpf schnellstmöglich abgerissen werden müsse. Das Gebiet sei allerdings geräumt, Personen seien nicht in Gefahr. Unter der Brücke liegen einige Wohnhäuser. Deren Bewohnerinnen und Bewohner dürfen noch nicht einmal in die Häuser, um Besitztümer zu holen.

Am Dienstag vergangener Woche war die Brücke in Genua während eines Unwetters eingestürzt. 43 Menschen wurden getötet. Die Brücke war 1967 in Betrieb genommen worden.

1/11 In 45 Metern Höhe überspannte die Morandi-Bücke den Fluss Polcevera – bis zum Mittag des 14. August, als der Viadukt auf einer Länge von 100 Metern entzweibrach. © Andrea Leoni/AFP/Getty Images 2/11 Mindestens 37 Menschen kamen durch das Unglück ums Leben. Seitdem suchen Rettungskräfte in den Trümmern nach weiteren Opfern und möglichen Überlebenden. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 3/11 Viele Gebäude im Umkreis der Brücke wurden evakuiert, nach Angaben des Verkehrsministeriums sind mehr als 400 Menschen zeitweise obdachlos. © Polizia di Stato/dpa 4/11 Die vierspurige Morandi-Brücke liegt abseits des Zentrums im Westen Genuas. Unter ihr erstreckten sich vor allem Gleisanlage, ein Industrie- und Gewerbegebiet sowie einige Häuserblocks. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 5/11 Einige Fahrer – wie diese Lkw-Fahrer – kamen noch rechtzeitig zum Stehen, wenn auch knapp an der Abbruchstelle. © Andrea Leoni/AFP/Getty Images 6/11 Andere jedoch konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen oder waren inmitten der Fahrbahn, die sie mit in die Tiefe riss. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 7/11 Kurz danach begann die schwierige Suche nach Überlebenden. "Die Hoffnung stirbt nie", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 8/11 Mit einem Hubschrauber nähern sich Einsatzkräfte der Abbruchkante. Die Brücke selbst betrat zunächst niemand mehr. © Massimo Pinca/Reuters 9/11 Der Regen und der Nebel – nach Angaben der Polizei war die Brücke inmitten eines heftigen Unwetters eingestürzt – haben sich am Tag danach verzogen, der Blick auf die Unglücksstelle ist frei. © Federico Scoppa/AFP/Getty Images 10/11 Das lockt auch viele Schaulustige an, die sich am Rand der Absperrungen ein Bild machen wollen. © Piero Cruciatti/AFP/Getty Images 11/11 Auf der Morandi-Brücke rauschte vor allem der Verkehr der Autostrada 10, die als wichtige Route Richtung Südfrankreich, in den Piemont und die Lombardei diente. Diese Verbindung ist nun zerstört, die Regierung befürchtet "schwerwiegende Auswirkungen" für Verkehr, Bürger und Unternehmen. © Federico Scoppa/AFP/Getty Images

Der Brückenbetreiber Autostrade per l'Italia hatte angekündigt, innerhalb von acht Monaten eine neue Autobahnbrücke zu bauen, sobald eine Genehmigung vorliege. Die Autobahnbrücke gilt als wichtige Verkehrsachse.