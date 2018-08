Das Bundeskriminalamt (BKA) hat seit 2001 insgesamt 52 Sprengstoffanschläge von Tätern registriert, die es in die Kategorie "Politisch motivierte Kriminalität rechts" einordnet. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linkspartei hervor. Im selben Zeitraum wurden 34 Sprengstoffanschläge von Linksextremen verzeichnet.



Demnach geht es bei diesen Fällen um Straftaten nach Paragraf 308 Strafgesetzbuch ("Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion"), also Taten, durch die Leib und Leben oder "fremde Sachen von bedeutendem Wert" gefährdet werden. In der Antwort, die ZEIT ONLINE vorliegt und über die zuerst Tagesschau.de berichtet hatte, werden weitere Taten mit Sprengstoff aufgeführt, zu denen in vielen Fällen kleinere Delikte wie das Zünden von Bengalos gehören.

Aus den Zahlen des BKA geht auch hervor, dass Rechtsextreme seit 2001 insgesamt 24 Delikte nach dem Mordparagraphen (Paragraf 211) mit Brandmitteln oder Schusswaffen verübten. Linksextreme verübten demnach fünf solcher Taten. Elf wurden im Bereich "ausländische Ideologie" registriert.



Im Bereich Totschlag (Paragraf 212) gab es demnach acht rechtsextreme Straftaten auf, vier linksextreme und drei, die unter die Kategorie "ausländische Ideologie" fielen.