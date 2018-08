Die australische Regierung hat der Whistleblowerin Chelsea Manning die Einreise nach Australien für mehrere geplante Vorträge verweigert. Das Innenministerium habe die US-Amerikanerin darüber informiert, dass sie wahrscheinlich keine Einreiseerlaubnis erhalten werde, teilte Mannings Tourveranstalter Think Inc. mit. Die Gruppe rief alle Unterstützer der früheren US-Geheimdienstlerin dazu auf, den australischen Einwanderungsminister David Coleman zum Einlenken zu bewegen.



Die erste Station der Reise sollte am Samstag die Stadt Sydney sein, später waren Auftritte in Melbourne und Brisbane geplant. Die Vortragsreihe soll Manning auch ins benachbarte Neuseeland führen, dort forderte die konservative Oppositionspartei National Party die Regierung jedoch auf, ein Visum für Manning abzulehnen.

Manning war im Jahr 2010, damals noch bekannt unter dem Namen Bradley Manning, als ehemaliger Analyst der Militärgeheimdienste festgenommen worden. Der Soldat wurde zu 35 Jahren Haft verurteilt, weil er mehr als 700.000 teils geheime Dokumente an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben haben soll. Der damalige US-Präsident Barack Obama begnadigte Manning jedoch zum Ende seiner Präsidentschaft.



Der neue Premierminister Australiens, Scott Morrison, sagte, die Entscheidung, ob Manning einreisen darf, liege beim Innenminister – dessen Behörde wollte individuelle Fälle jedoch nicht kommentieren. Wer das Land als Ausländer betrete, muss der Behörde zufolge aber gewisse Anforderungen erfüllen: Man dürfe etwa nicht im Vorstrafenregister erwähnt sein oder eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf Australiens Regierung vor, dass sie Manning zum Schweigen bringen wolle. Sollte die Regierung in Canberra nicht nachgeben, werde damit die Botschaft ausgesendet, dass die Regierung die Redefreiheit nicht wertschätzt. Der Anwalt Greg Barns, der bereits Wikileaks-Gründer Julien Assange verteidigte, sagte, in der Vergangenheit hätten bereits Menschen mit krimineller Vorgeschichte in das Land einreisen dürfen. Außerdem gehe niemand ernsthaft davon aus, dass Manning ein Risiko für die australische Gemeinschaft sei.