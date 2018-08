Im Fall des in Chemnitz getöteten Mannes hat die Staatsanwaltschaft ausgeschlossen, dass die Verdächtigen aus Selbstschutz gehandelt haben. "Nach dem bisherigen Erkenntnisstand bestand keine Notwehrlage für die beiden Täter", teilte eine Sprecherin schriftlich mit. Details zum Tathergang, bei dem zwei weitere Deutsche zum Teil schwer verletzt wurden, gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt.

Der 35-Jährige war am Sonntag durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Gegen zwei Tatverdächtige aus Syrien und dem Irak wurde Haftbefehl erlassen. Ihnen wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen. Die beiden Verdächtigen sind bereits am Sonntag vorläufig festgenommen worden, nachdem sie zunächst vom Tatort geflüchtet waren.



Die Tat löste die fremdenfeindlichen Ausschreitungen der vergangenen Tage aus.