Der Tarifangestellte des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen, der am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden ein Kamera-Team des ZDF angegangen hatte, verlässt den Polizeidienst. Das gab die Polizei Sachsen in einer Mitteilung bekannt. "Mit seiner Zustimmung wird der Beschäftigte bis auf Weiteres eine andere, adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen", heißt es darin. "Die Abordnung wird zum 3. September 2018 wirksam."

Das Vorgehen des Mannes bei der Demonstration Mitte August hatte eine Debatte ausgelöst. Er war gegenüber den Journalisten aggressiv aufgetreten und hatte darauf bestanden, als Demonstrant nicht gefilmt zu werden. Als schließlich die Polizei einschritt, hielten die Beamten das Kamerateam 45 Minuten lang zur Kontrolle fest. Das ZDF beklagte das Verhalten der Polizei und kritisierte einen Eingriff in die Pressefreiheit. Der Dresdner Polizeipräsident hat sich für die lange Kontrolle inzwischen entschuldigt.

Erst später kam heraus, dass der Demonstrant beim LKA angestellt ist. Zum Zeitpunkt der Demonstration war er nicht im Dienst. Es habe hinterher ein Treffen zwischen dem Demonstranten und der Polizei gegeben. "Dem Beschäftigten wurde Gelegenheit gegeben seine Sicht auf den Sachverhalt darzustellen", schreibt die Polizei in der Mitteilung. Weitere Angaben seien aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.



Der Mann war bislang Tarifangestellter im LKA und hatte dort Medienberichten zufolge im Dezernat für Wirtschaftskriminalität Zugriff auf sensible Ermittlungsdaten. So etwa auf das polizeiliche Erfassungssystem IVO, in dem alle Straftaten und Ermittlungsvorgänge registriert werden, sowie auf das Zentrale Ausländerregister (ZAR).