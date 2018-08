In der Stadt Jacksonville in Florida ist es während einer Videospiel-Veranstaltung zu einem Schusswechsel gekommen. Das zuständige Sheriff-Büro teilte auf Twitter mit, dass es "mehrere Todesopfer" gibt. Ein Verdächtiger sei tot aufgefunden worden. Wie Sheriff Mike Williams mitteilte, muss die Identität des Schützen noch geklärt werden. Des Weiteren gebe es keine weteren Verdchtigen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurden bei der Veranstaltung in dem Einkaufs- und Vergnügungszentrum The Landing mindestens vier Menschen getötet, zehn Menschen sollen verletzt worden sein.



Das Madden 19 American Football Turnier fand in der GLHF Game Bar statt und wurde online auf sozialen Medien übertragen. Madden ist das offizielle Videospiel der amerikanischen National Football League und in den USA sehr populär. Der vermeintliche Schütze soll laut Augenzeugen während des laufenden Spiels angegriffen haben. Die Zeitung LA Times meldete unter Berufung auf einen Teilnehmer, der Schütze habe an dem Turnier teilgenommen und verloren.

In einem Video, dass von dem Turnier stammen soll, hört man Schüsse und Schreie. Der Sheriff rief die Bürger dazu auf, die Gegend großräumig zu meiden. Die Polizei suchte die Gegend ab. Viele Menschen hätten sich in dem Zentrum versteckt. Sie wurden dazu aufgerufen, den Notruf zu wählen und ihre Position durchzugeben.

Drini Gjoka, der für das Team Complexity Gaming an dem Wettbewerb teilnahm, wurde nach Angaben des Teamleiters Jason Lake am Daumen verletzt. Er habe sich in Sicherheit bringen können. Der 19-jährige Drini erklärte auf Twitter, er werde "nie wieder irgendetwas für selbstverständlich halten. Das Leben kann in einer Sekunde vorbei sein".

Senator Marco Rubio und der Spielehersteller EA äußerten auf Twitter ihre Anteilnahme. Zudem wurde US-Präsident Donald Trump über den Vorfall unterrichtet, wie seine Sprecherin Sarah Sanders mitteilte.

Nach ähnlichen Vorfällen hatte es in den USA immer wieder Diskussionen über die laschen Waffengesetze gegeben. Trump war kritisiert worden, weil er keine Verschärfungen auf den Weg brachte.