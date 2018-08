Am Frankfurter Flughafen wurde eins der Abfertigungsgebäude teilweise geräumt. Die Bundespolizei teilte auf Twitter mit: "Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen." Dazu gehöre ein sofortiger Boardingstopp. Geräumt würden die Sicherheitsbereiche in den Ebenen 2 und 3.

Als Grund für die Teilräumung nannte die Bundespolizei, mindestens eine Person sei unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt. Deshalb hätten die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, womöglich sei bei einem Vater und einem Kind die Kontrolle nicht vollständig abgeschlossen worden.

Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte die Räumung und den Boardingstopp. Das Boarding sei gegen 11.30 Uhr eingestellt worden, sagte eine Sprecherin. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar.

Die Passagiere innerhalb des Flughafens wurden von den Gates zurück in die Halle gebracht. Ankommende Flugzeuge müssen nach Angaben der Lufthansa auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten.

Der Krisenstab der Lufthansa buchte vorsorglich größere Hotelkapazitäten im Rhein-Main-Gebiet, um gestrandete Passagiere unterbringen zu können. In den Teilbereichen B und C seien die Gates weiterhin geöffnet, sodass dort auch Passagiere abgefertigt werden könnten, sagte einen Sprecherin. Auch ankommende Maschinen sollen in diese Bereiche umgeleitet werden, wenn dies möglich sei. Passagiere, die in Frankfurt umsteigen sollten, würden über andere Drehkreuze wie München, Zürich oder Wien geleitet.



Verspätungen und Einschränkungen im Flugverkehr

Laut Fraport kommt es zu Verspätungen und Einschränkungen. Bis 13.30 Uhr seien 49 Flüge gestrichen worden. Geplant sind für den heutigen Dienstag insgesamt 1.500 Flüge. Eine Sprecherin sagte: "Wir haben in den Terminals zusätzliches Personal unterwegs, das Snacks und Getränke verteilt. Auch medizinische Dienste sind vor Ort."



Das Unternehmen forderte alle Passagiere auf, sich bei ihrer Fluggesellschaft nach ihrem Flug zu erkundigen. Die Lufthansa, deren Flüge hauptsächlich von der Sperrung betroffen sind, teilte über Twitter mit, dass es auch Behinderungen auf den Zufahrtswegen zum Flughafen gebe.

Am Münchner Flughafen war im Juli ein Terminal geräumt worden, weil eine Frau ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt war. Mindestens 200 Flüge fielen aus, bei rund 60 Flügen kam es zu Verspätungen. Erst rund zwei Stunden nach dem Vorfall wurde der Sicherheitsbereich wieder freigegeben.