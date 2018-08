Ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer hat in der Nähe von Paris zwei Menschen getötet und einen weiteren schwer verletzt. Der Mann habe die Opfer in der Gemeinde Trappes auf der Straße angegriffen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ihr zufolge verschanzte sich der Täter im Anschluss in einem Haus und wurde dort von Polizisten "neutralisiert", sprich getötet.



Wie die Nachrichtenagenturen AFP und AP unter Berufung auf Ermittlerkreise berichten, soll es sich bei den beiden von dem Mann Getöteten um dessen Mutter und Schwester handeln. Auch die schwer verletzte Person sei eine Frau, hieß es.



Ob die Tat einen terroristischen Hintergrund hat, ist nach den neuen Erkenntnissen unklar. Innenminister Gérard Collomb twitterte, die Behörden bemühten sich, "die Umstände dieses Dramas aufzuklären". Aus Justizkreisen hieß es, die Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen bislang noch nicht an sich gezogen.



Au commissariat de #Trappes pour un point de situation.

Soutien à nos forces de sécurité et secours.

Hommage à la réactivité et au sang-froid de nos policiers. pic.twitter.com/DO3iKrU2us — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23. August 2018

Zuvor hatte die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) die Tat für sich reklamiert. Ausgehend von ihrem Propagandasprachrohr Amaq verbreitete sie ein Bekenntnis in den sozialen Medien. Nach Angaben der französischen Rundfunksender BFM TV und France Info war der Angreifer den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt. Eine Bestätigung gab es für diese Angaben zunächst nicht.

Trappes, rund 30 Kilometer westlich von Paris gelegen, gilt als eine Hochburg von Salafisten in Frankreich. In der Stadt waren Eliteeinheiten der Polizei im Einsatz. Frankreichs Innenminister Collomb lobte die schnelle Reaktion der Polizei vor Ort.