Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Abschiebung eines mutmaßlichen Gefährders in die Türkei für rechtmäßig erklärt. Das Gericht wies eine Klage des Terrorverdächtigen gegen seine Abschiebung ab, die bereits im Oktober 2017 angeordnet worden war. Das Innenministerium Schleswig-Holsteins hatte die Abschiebung des 28-Jährigen aufgrund des sogenannten Gefährderparagrafen beschlossen. Dem Ministerium zufolge sei er IS-Sympathisant und befürworte Anschläge.

Der Mann ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, besitzt aber die türkische Staatsangehörigkeit. In seiner Klage machte der Terrorverdächtige geltend, von ihm gehe keine terroristische Gefahr aus. Er habe keinesfalls zu Anschlägen aufgerufen und ihm würden Handlungen vorgeworfen, die er " unbedarft und aus naivem Interesse für den Islam" vorgenommen habe.

Bereits Ende Januar war der Mann in die Türkei geflogen worden, nachdem die deutschen Bundesverwaltungsrichter seinen Eilantrag gegen die Abschiebung abgelehnt hatten. Dem Vorsitzenden Richter zufolge bleibe der Senat auch nach erneuter Prüfung bei seiner durch vielfältige Indizien gestützten Überzeugung, dass von dem Mann eine erhebliche Bedrohung ausgehe.



Der Innenminister Schleswig-Holsteins Hans-Joachim Grote (CDU) zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung. "Das Bundesverwaltungsgericht hat vollumfänglich festgestellt, dass unsere Sicherheitsbehörden in Schleswig-Holstein auch im vergleichsweise neuen Fall der Gefährderabschiebung mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit arbeiten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Für alle Beteiligten an diesem so sensiblen Verfahren ist das eine Bestätigung ihrer Arbeit für die Sicherheit Schleswig-Holsteins, für die ich mich ausdrücklich bedanke", fügte er hinzu.

Die Möglichkeit, Terrorverdächtige aufgrund des sogenannten Gefährderparagrafen 58a des Aufenthaltsgesetzes abzuschieben, gibt es schon länger. Tatsächlich nutzen ihn die Innenministerien der Länder aber erst seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016. Das Bundesverwaltungsgericht, das für Klagen gegen Abschiebungen nach diesem Paragrafen in erster und letzter Instanz zuständig ist, hat seit Anfang des Jahres über zwölf Verfahren entschieden. Ein weiteres Verfahren ist noch anhängig.



Die als unrechtmäßig eingestufte Abschiebung von Sami A. hatte die Diskussion über den Umgang mit islamistischen Gefährdern in Deutschland angestoßen. A. fällt jedoch nicht unter den "Gefährderparagrafen" und soll laut einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster aus Tunesien nach Deutschland zurückgeholt werden.