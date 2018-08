Einen Tag nach Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz haben mehr als 1.000 Menschen in der Stadt gegen rechte Gewalt demonstriert. "Die Jagdszenen auf Menschen, die nach Ausländern aussehen, machen uns Angst. Wir wollen zeigen, dass Chemnitz ein anderes Gesicht hat: weltoffen und gegen Fremdenfeindlichkeit", sagte der Chemnitzer Linke-Vorsitzende Tim Detzner bei der Kundgebung vor der Stadthalle.



Kurz nach einer Kundgebung drängten Hunderte Demonstranten in Richtung einer Kundgebung der rechten Szene auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort skandierten sie Parolen wie "Nationalismus raus aus den Köpfen" und "Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda".



In Sicht- und Hörweite hatte die rechte Szene am Karl-Marx-Monument eine Kundgebung mit einem Aufzug durch die Innenstadt beantragt. Dort versammelten sich Schätzungen zufolge 2000 Menschen. Am Monument wurde ein Transparent mit dem Spruch "Deitsch un' frei woll'n mer sei" des Dichters Anton Günther (1876-1937) angebracht. Hunderte Beamte der Bereitschaftspolizei hatten die Straße zwischen beiden Kundgebungen gesperrt.



1828 Immer wieder reisen mehrere 100 Rechte an, ihre Zahl sollte jetzt bei mehr als 2000 liegen. Sehr gereizte Stimmung, Polizei bislang zahlenmäßig weit unterlegen. #C2708 — Johannes Grunert (@johannesgrunert) 27. August 2018

Nur wenige Meter entfernt war am frühen Sonntagmorgen ein 35 Jahre alter Deutscher niedergestochen worden und gestorben. Gegen zwei Tatverdächtige aus Syrien und dem Irak wurden inzwischen Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Totschlags erlassen.

Am Sonntagnachmittag waren nach einem Aufruf einer rechten Ultragruppierung aus dem Umfeld des Fußballregionalligisten Chemnitzer FC 800 Menschen, darunter zahlreiche Rechte, durch die Innenstadt gezogen. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie dabei Migranten und auch Polizisten angegriffen werden.

Die Rechten hatten zunächst nur eine Kundgebung beantragt, erst später meldeten sie auch eine Demonstration an. "Wir hatten keine Handhabe, den Marsch durch die Stadt zu untersagen", sagte Miko Runkel, Ordnungsbürgermeister von Chemnitz. Es seien aber entsprechende Auflagen erteilt worden. Details nannte er nicht.