Der Ingenieur, der die eingestürzte Brücke in Genua entworfen hat, hatte bereits 1979 vor den Gefahren der Korrosion gewarnt. Die nach ihm benannte Brücke müsse beständig gewartet werden, schrieb Riccardo Morandi in einem Bericht, aus dem der Fernsehsender RAI nun Auszüge veröffentlichte. Der Ingenieur erklärte damals, dass die Meeresluft und Abgase von einem nahe gelegenen Stahlwerk bereits zu einem "bekannten Verlust der chemischen Oberflächenresistenz des Betons" geführt hätten. Die Konstruktionsweise der Brücke sei zuverlässig, aber "früher oder später, vielleicht in ein paar Jahren, wird es nötig sein, eine Behandlung anzuwenden, die aus der Entfernung von allen Rostspuren besteht", schrieb er.

Während eines Unwetters war am 14. August ein großer Teil der Morandi-Brücke zusammengebrochen. Etwa 30 Fahrzeuge stürzten 45 Meter in die Tiefe. Nach aktuellen Erkenntnissen kamen 43 Menschen ums Leben. Ermittler untersuchen, ob das Bauwerk wegen statischer Mängel oder schlechter Wartung eingestürzt ist. Die Betreiberfirma der Brücke, Autostrade per l'Italia, sagte 500 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Brücke sowie für Hilfen an die Betroffenen des Unglücks zu. Italiens Regierung lehnt das bislang ab. Italien nahm am Samstag mit einem landesweiten Trauertag Abschied von den Opfern des Unglücks.



Die rechtspopulistische Regierung in Rom kündigte infolge des Desasters ein umfassendes Programm zur Sanierung der Infrastrukur an. Der Staat werde massiv in Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude wie Schulen investieren, kündigte der Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten, Giancarlo Giorgetti, in der Zeitung Il Messaggero an. "Die europäischen Defizit-Regeln existieren nicht", sagte der Politiker der nationalistischen Lega hinsichtlich der zu erwartenden Kosten. Nach dem europäischen Stabilitätsregeln darf die Neuverschuldung eines EU-Staates drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten.



Hat Morandi sich bei der Konstruktion verkalkuliert?

Doch nicht nur der Ingenieur hatte vorausgesehen, dass die Brücke Instandhaltung verlangen würde. "Von wegen Meisterstück, die Morandi-Brücke ist ein Versagen der Ingenieurwissenschaft", sagte Antonio Brencich, Professor an der Universität in Genua und Experte für Stahlbeton im Mai 2016 in einem Interview mit dem italienischen Sender Primocanale."Es wird der Moment kommen, in dem die Kosten der Instandhaltung höher liegen werden als die Kosten, die Brücke einfach zu ersetzen. Bereits Ende der Neunziger lagen die Ausgaben 80 Prozent über den Baukosten."

Morandi, ein 1989 verstorbener italienischer Ingenieur und Architekt, baute zwei weitere Brücken im Stil der Morandi-Brücke in Genua, bei der spezielle Spannseilstrukturen mit isostatischen Balken kombiniert werden. Die General-Rafael-Urdaneta-Brücke Maracaibo-See in Venezuela stürzte knapp zwei Jahre nach der Eröffnung 1962 teilweise ein, als ein Öltanker mit zwei der Brückenpfeiler kollidierte. In Libyen musste das Bauwerk des Architekten, das zwanzig Kilometer westlich von El Beida die Schlucht des Wadi El Kuf überquert, bereits Ende der neunziger Jahre saniert werden.



Dass der Ponte Morandi nun einstürzte, lag Brencich zufolge jedenfalls nicht am starken Regen. Nur die Verfallserscheinungen seien der Grund für das Unglück gewesen, sagte er im italienischem Onlinemagazin Linkiesta. Es gebe Brücken aus Stahlbeton, die auch nach hundert Jahren nicht repariert werden müssten. Aber das System, mit dem Morandi Brücken baute, habe offensichtliche Probleme.