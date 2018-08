Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat Italiens Vizeministerpräsident Luigi Di Maio mit einer Verstaatlichung der Autobahnen gedroht. Wenn die Betreiber der Autobahnen nicht in der Lage seien, ihre Aufgabe richtig zu erfüllen, dann müsse der Staat die Autobahnen übernehmen, sagte Di Maio. Die Betreiber der Autobahnen hätten mehr in die Sicherheit investieren sollen, als sich über die Dividenden Gedanken zu machen.

Die italienische Regierung machte bereits am Vortag den Autobahnbetreiber für den Brückeneinsturz verantwortlich und will ihm die Lizenz entziehen. Das Unternehmen habe Milliarden Euro an Mautgebühren eingenommen, das Geld aber nicht wie vorgesehen eingesetzt, kritisierte Innenminister Matteo Salvini. Die Firma Autostrade wies den Vorwurf zurück. Die aus den 1960er-Jahren stammende Brücke sei gemäß den gesetzlichen Vorgaben alle drei Monate kontrolliert worden, teilte das Unternehmen mit.

Aktie von Autobahnbetreiber gibt nach

Der wichtigste Betreiber der italienischen Autobahnen bekommt die Reaktion der rechtspopulistischen Regierung finanziell zu spüren. Die Aktie der Dachgesellschaft von Autostrade per l'Italia, Atlantia, war im Mailänder Handel am Donnerstag zunächst so volatil, dass kein klarer Preis ausgegeben werden konnte und der Handel ausgesetzt wurde.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa lag der theoretische Absturz der Aktie verglichen mit dem Schlusskurs vom Dienstag – 23,54 Euro – bei 21,4 Prozent. Gemäß den Börsenregelungen wird der Handel ausgesetzt, wenn eine Aktie mehr als zehn Prozent an Wert einbüßt oder gewinnt. Atlantia gehört dem italienischen Modekonzern Benetton.



Die italienische Regierung hatte bereits am Mittwoch gedroht, Schritte zu ergreifen, um die Genehmigung für den Autobahnbetrieb zu widerrufen. Atlantia teilte vor Börsenbeginn mit, für ein solches Vorgehen seien bestimmte Befunde nötig, darunter die Feststellung, dass das Unternehmen einen spezifischen Fehler begangen habe, sowie eine Ursache für den Einsturz.



Rettungskräfte suchen weiter nach Verschütteten

Derweil suchen Rettungskräfte mithilfe von Baggern und Kränen weiter nach Verschütteten in den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke. Bis Donnerstagmorgen wurden keine weiteren Opfer entdeckt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Helfer suchten weiter nach Hohlräumen unter den Trümmern, in denen sich Menschen befinden könnten.

Bisher wurden 39 Tote geborgen. Der Polizei liegen allerdings noch mehrere Vermisstenmeldungen vor. Spezialisten arbeiteten daran, die Trümmer in große Betonblöcke zu zerschneiden und mit Kränen abzutragen. So können Spürhunde in den Schutt geschickt werden. Die Arbeit sei sehr gefährlich, da die Trümmer und auch der noch stehende Rest der Autobahnbrücke instabil seien, sagte der Feuerwehrsprecher.

Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen von Genua war am Dienstag auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt. Lastwagen und Autos fielen rund 45 Meter in die Tiefe und wurden teils unter Betontrümmern begraben.

Die italienische Regierung verhängte nun einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand in der Hafenstadt. Damit werden unter anderem finanzielle Hilfen für die mehr als 630 Anwohner erleichtert, die nach dem Einsturz ihre teilweise unter der Brückenkonstruktion liegenden Wohnhäuser verlassen mussten. Auch ein Tag der Staatstrauer ist geplant. Er soll am Tag der Trauerfeier für die Todesopfer stattfinden, laut italienischen Medienberichten voraussichtlich am Samstag.