Italiens Innenminister Matteo Salvini hat nach dem Brückeneinsturz von Genua den Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia aufgerufen, die Erhebung der Maut auszusetzen. "Wenn ich ein Manager bei Autostrade wäre, würde ich bestimmte Mautgebühren aussetzen", sagte Salvini von der rechtsextremen Lega nach einem Treffen mit Überlebenden des Unglücks. "In diesem Moment zahlen Krankenwagen Maut auf den Autobahnen", sagte der Vizeregierungschef.



Salvini sagte weiter, das Unternehmen solle als Zeichen des guten Willens noch heute die Mautgebühren aussetzen. Er frage sich, "wo manche Leute ihr Herz und ihr Gehirn haben". Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr Mauteinnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro kassiert. "Angesichts der Katastrophe, die sie ausgelöst haben, denke ich, dass sie einige Wochen ohne Maut erlauben könnten."

Während eines Unwetters war am Dienstag ein Abschnitt des viel befahrenen Polcevera-Viadukts zusammengebrochen, zahlreiche Fahrzeuge stürzten in die Tiefe. Aktuellen Angaben zufolge starben dabei 38 Menschen. Nach weiteren Vermissten wird auch mehr als 50 Stunden später gesucht. Der leitende Staatsanwalt Francesco Cozzi sagte laut Nachrichtenagentur Ansa, es könnte "noch 10 bis 20 vermisste Personen geben". Angesichts der verstrichenen Zeit sei es "wenig wahrscheinlich, Überlebende zu finden", zitierte Ansa den Regionalpräsidenten Giovanni Toti.



Regierung sieht Schuld bei Autobahnbetreiber

Die Regierung sieht die Verantwortung für das Unglück beim Autobahnbetreiber. Vizeministerpräsident Luigi Di Maio hatte Autostrade per l'Italia bereits mit einer Verstaatlichung der Autobahnen gedroht. Verkehrsminister Danilo Toninelli forderte außerdem den Rücktritt der Führung des Unternehmens. Außerdem prüfe die Regierung die Auflösung des Vertrags mit der Firma sowie Bußgeldforderungen in Höhe von bis zu 150 Millionen Euro, sagte Toninelli.



Der Autobahnbetreiber reagierte auf die Vorwürfe und teilte mit, die Brücke sei vorschriftsmäßig vierteljährlich überprüft worden. Zwischen 2012 und 2017 sei mehr als eine Milliarde Euro jährlich in die Sicherheit und Instandhaltung investiert worden.

1/11 In 45 Metern Höhe überspannte die Morandi-Bücke den Fluss Polcevera – bis zum Mittag des 14. August, als der Viadukt auf einer Länge von 100 Metern entzweibrach. © Andrea Leoni/AFP/Getty Images 2/11 Mindestens 37 Menschen kamen durch das Unglück ums Leben. Seitdem suchen Rettungskräfte in den Trümmern nach weiteren Opfern und möglichen Überlebenden. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 3/11 Viele Gebäude im Umkreis der Brücke wurden evakuiert, nach Angaben des Verkehrsministeriums sind mehr als 400 Menschen zeitweise obdachlos. © Polizia di Stato/dpa 4/11 Die vierspurige Morandi-Brücke liegt abseits des Zentrums im Westen Genuas. Unter ihr erstreckten sich vor allem Gleisanlage, ein Industrie- und Gewerbegebiet sowie einige Häuserblocks. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 5/11 Einige Fahrer – wie diese Lkw-Fahrer – kamen noch rechtzeitig zum Stehen, wenn auch knapp an der Abbruchstelle. © Andrea Leoni/AFP/Getty Images 6/11 Andere jedoch konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen oder waren inmitten der Fahrbahn, die sie mit in die Tiefe riss. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 7/11 Kurz danach begann die schwierige Suche nach Überlebenden. "Die Hoffnung stirbt nie", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 8/11 Mit einem Hubschrauber nähern sich Einsatzkräfte der Abbruchkante. Die Brücke selbst betrat zunächst niemand mehr. © Massimo Pinca/Reuters 9/11 Der Regen und der Nebel – nach Angaben der Polizei war die Brücke inmitten eines heftigen Unwetters eingestürzt – haben sich am Tag danach verzogen, der Blick auf die Unglücksstelle ist frei. © Federico Scoppa/AFP/Getty Images 10/11 Das lockt auch viele Schaulustige an, die sich am Rand der Absperrungen ein Bild machen wollen. © Piero Cruciatti/AFP/Getty Images 11/11 Auf der Morandi-Brücke rauschte vor allem der Verkehr der Autostrada 10, die als wichtige Route Richtung Südfrankreich, in den Piemont und die Lombardei diente. Diese Verbindung ist nun zerstört, die Regierung befürchtet "schwerwiegende Auswirkungen" für Verkehr, Bürger und Unternehmen. © Federico Scoppa/AFP/Getty Images

Die EU-Kommission stellte am Donnerstag klar, die Morandi-Brücke war Teil eines europäischen Fernstraßennetzes und unterlag deshalb besonderen Prüf- und Sicherheitsauflagen der EU. Verantwortlich für die Umsetzung seien die italienischen Behörden.

Die Kommission wies abermals Aussagen Salvinis zurück, wonach Brüsseler Sparvorgaben für die marode Infrastruktur des Landes mitverantwortlich sein könnten. EU-Staaten könnten politische Prioritäten im Rahmen der geltenden Haushaltsregeln selbst festlegen, sagte der Sprecher.

Fünf Millionen Euro Nothilfe

Der mehr als 40 Meter hohe Polcevera-Viadukt, der auch Morandi-Brücke genannt wird, führt unter anderem über Wohnhäuser, Gleisanlagen und Fabriken und ist seit langem umstritten. Die Brücke ist Teil der Autobahn 10 und verbindet den Osten mit dem Westen der Stadt. Sie ist als Urlaubsroute "Autostrada dei Fiori" bekannt und eine wichtige Fernstraße nach Südfrankreich, in das Piemont und die Lombardei.

Der Brückeneinsturz hat Hunderte Menschen obdachlos gemacht: Sie mussten ihre Häuser nahe der Brücke aus Sicherheitsgründen verlassen. Regionalpräsident Toti sagte laut Ansa, einige Häuser könnten nicht wieder bewohnt werden. Für die Betroffenen würden in den nächsten Tagen Häuser zur Verfügung gestellt werden.

Die Regierung hatte am Mittwoch den Notstand für die Hafenstadt verhängt und fünf Millionen Euro Nothilfe bereitgestellt. Das Dekret soll ermöglichen, erste wichtige Maßnahmen in Gang zu setzen, um dem Ausnahmezustand zu begegnen. Der Notstand soll zwölf Monate gelten und in diesem Zuge auch ein Sonderbeauftragter für den Wiederaufbau benannt werden.