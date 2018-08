Die Staatsanwaltschaft hat nach den tödlichen Auseinandersetzungen in Chemnitz Haftbefehle gegen einen 23-jährigen Syrer und einen 22-jährigen Iraker wegen gemeinschaftlichen Totschlags beantragt. Den beiden Männern werde vorgeworfen, in der Nacht zum Sonntag am Rande eines Stadtfests "ohne rechtfertigenden Grund" mehrfach auf einen 35 Jahre alten Deutschen eingestochen zu haben, teilte die Behörde mit.



Das Opfer erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die beiden Tatverdächtigen waren bereits am Sonntag vorläufig festgenommen worden, nachdem sie zunächst vom Tatort geflüchtet waren. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und Ablauf der Tat dauerten an. Beide Männer würden noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Nach dem Tod des Mannes hatten unter anderem die AfD und rechtsextreme Hooligans zu Protesten in Chemnitz aufgerufen. Der Polizei zufolge waren etwa 800 Menschen dem Aufruf am Sonntag gefolgt und durch die Stadt gelaufen. Sie skandierten zum Teil fremdenfeindliche Parolen und einige Kundgebungsteilnehmer bedrohten und verfolgten Menschen, die sie für Migranten oder Ausländer hielten. Es soll einige Verletzte gegeben haben. Teilnehmer der Proteste bewarfen zudem die Polizei mit Flaschen.



Der sächsische Verfassungsschutz rechnet der rechtsextremistischen Szene in Chemnitz insgesamt etwa 150 bis 200 Menschen zu. Auf der Demonstration trat auch die Hooliganorganisation Kaotic Chemnitz auf, die die Behörden als rechtsextrem einstufen.

Bundesregierung verurteilt Übergriffe

Die Bundesregierung verurteilte die Ausschreitungen deutlich. "Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.



Politiker vieler Parteien kritisierten die fremdenfeindlichen Übergriffe. Sachsens Innenminister Roland Wöller nannte die Situation "unterträglich". Grüne und Linke sehen eine Mitverantwortung bei der Polizei an der Eskalation der Lage. Es fehle seit Jahren eine klare Haltung, und man habe jene gewähren lassen, die hetzten und zündelten, sagte die sächsiche Grünen-Chefin Christin Melcher in Dresden.



Die Linken-Politikerin Kerstin Köditz sagte: "Warum hat man so lange gebraucht, um genügend Einsatzkräfte herzubringen? Wenn Informationen durchsickern, dass es am Rande eines Stadtfestes einen Toten gab, dann hätte die Polizei eigentlich Gewehr bei Fuß stehen müssen – bei all dem Alkohol, der bei solchen Gelegenheiten konsumiert wird", so Köditz.

Weitere Proteste geplant

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) zeigte sich im MDR entsetzt von den fremdenfeindlichen Ausschreitungen. "Dass es möglich ist, dass sich Leute verabreden, ansammeln und damit ein Stadtfest zum Abbruch bringen, durch die Stadt rennen und Menschen bedrohen – das ist schlimm."



Für den Abend rechnet die Polizei mit weiteren Kundgebungen und Demonstrationen von rechten Gruppierungen. Auch Gegendemonstranten haben sich angekündigt.