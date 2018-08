Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat seine Schirmherrschaft für den Deutschen Nachbarschaftspreis abgegeben. Für dieses Amt stehe er ab sofort nicht mehr zur Verfügung, twitterte sein Ministerium. Damit reagierte Seehofer darauf, dass die Organisatoren des Preises, die nebenan.de-Stiftung, ihn kritisiert hatten.



Die Stiftung hatte vor drei Tagen eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie sich von Äußerungen Seehofers in der Flüchtlingspolitik distanzierte. Diese seien "mit unseren Grundsätzen der Toleranz, Mitmenschlichkeit und Offenheit nicht vereinbar", schrieb die Stiftung. Zuvor hatten zwei Initiativen ihre Nominierung für den Preis abgelehnt, mit Verweis auf die Schirmherrschaft durch Seehofer.



Seehofer schrieb in einem offenen Brief an den Geschäftsführer der Stiftung, ihm seien Toleranz, Mitmenschlichkeit und Offenheit abgesprochen worden. Die getätigten Aussagen seien diskreditierend gewesen.

Den beiden von ihrer Nominierung zurückgetretenen Initiativen seien Gespräche angeboten worden, teilte das Innenministerium weiter mit. Die Berliner Initiative "Moabit hilft" und der Kölner Verein "wielebenwir" hatten ihre Ablehnung mit Seehofers Flüchtlingspolitik begründet. "Er steht für eine Politik, die die Gesellschaft spaltet, die auf Abschottung setzt und die Menschen in Not Hilfe verweigert", teilte "wielebenwir" in einer Stellungnahme mit.



Seehofer hatte die Schirmherrschaft für den Deutschen Nachbarschaftspreis im März 2018 von seinem Amtsvorgänger Thomas de Maizière übernommen. Mit dem Preis werden seit 2017 Initiativen und Projekte ausgezeichnet, die sich für eine tolerante und lebendige Nachbarschaft einsetzen.