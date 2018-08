Der israelische Menschenrechtler Uri Avnery ist in der Nacht in Tel Aviv gestorben. Dies bestätigte ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses. Der 94-Jährige mit deutschen Wurzeln hatte Anfang des Monats einen Schlaganfall erlitten und lag seither im Krankenhaus. Avnery kämpfte sein Leben lang für eine Lösung des Nahostkonflikts und war in Israel umstritten.



Uri Avnery wurde am 10. September 1923 als Helmut Ostermann im westfälischen Beckum geboren. Er wuchs in Hannover auf und wanderte 1933 mit seiner Familie nach Palästina aus. 1948 kämpfte er im ersten Nahostkrieg, wo er schwer verwundet wurde.



Avnery gründete 1993 die Menschenrechtsgruppe Gusch Schalom ("Friedensblock"). Dabei galt er vielen als Kämpfer für den Frieden, anderen als Verräter an der zionistischen Sache. Auch als Parlamentsabgeordneter setzte er sich nach 1965 in insgesamt drei Amtsperioden für seine Ziele ein.



Gemeinsam mit seiner Frau Rachel erhielt Avnery 2001 den Alternativen Nobelpreis für die Gründung von Gusch Schalom. Die Lehrerin und Fotografin starb bereits 2011.



Avnery schrieb bis zuletzt regelmäßig Analysen für die linksliberale Zeitung Haaretz und kommentierte dabei auch innerisraelische Krisen.