Auf einer Autobahn nahe dem Flughafen von Bologna ist ein Tanklaster explodiert. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet, mindestens 60 wurden verletzt, davon einige schwer, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Warum der Lastwagen in Brand geriet, war zunächst unklar.

Chiuso raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14

Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 3 che ha visto coinvolta un' autocisterna.

Chiuso anche il relativo tratto tangeziale

In corso rilievi #poliziastradale @StradeAnas pic.twitter.com/tUZBBBTM0H — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6. August 2018

Die Explosion hatte sich am Montagmittag gegen 14 Uhr ereignet. Auf Twitter veröffentlichte die Polizei ein Video, auf dem zu sehen ist, dass ein Teil der Autobahnbrücke eingestürzt ist. Brennende Trümmerteile setzten andere Autos in der Nähe in Brand, die teilweise auch explodierten.



Auf einem Foto der Feuerwehr aus der Luft waren dunkler Rauch und brennende Autos auf einem Parkplatz zu sehen. Mehrere Straßen in der Umgebung wurden gesperrt. Laut Ansa gestalteten sich die Löscharbeiten aufgrund der großen Hitzeentwicklung schwierig. Sie seien am Montagnachmittag aber abgeschlossen worden.

Die Autobahn 14 führt am Gelände des Flughafens Bologna entlang. Dieser war nach Angaben des Betreibers aber nicht betroffen. Auch habe es keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gegeben.