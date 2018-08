In der italienischen Hafenstadt Genua ist eine vierspurige Brücke der Autobahn 10 teilweise eingestürzt, es gab mehrere Tote. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa war aus dem Innenministerium von elf Toten die Rede, eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Genua sagte indes, es sei noch zu früh, um Zahlen über Tote und Verletzte zu veröffentlichen. Der Leiter der Rettungsstelle sagte Medienberichten zufolge, es seien mehr als zehn Tote zu befürchten.



Ansa berichtete weiter, die Einsatzkräfte hätten mindestens zwei Überlebende aus den Trümmern bergen können. "Zahlreiche Autos" befänden sich aber noch unter den Trümmern, hieß es demnach von der Polizei. Mehrere Lastwagen seien im Fluss Polvecera gelandet, über den die mehr als 40 Meter hohe Brücke auch führt. In der Nähe der Brücke seien nach dem Einsturz vorsichtshalber Menschen aus ihren Häusern geholt worden.

Die Tageszeitung La Repubblica hatte bereits zuvor berichtet, bei dem Einsturz könnten mehrere Autos in die Tiefe gestürzt sein. Das Unglück habe sich während eines gewaltigen Unwetters ereignet, teilte die Polizei auf Twitter mit.



Brücke führt über einen Teil der Stadt

Die Brücke führt in 42 Meter Höhe über einen Teil der Stadt, darunter liegen ein Industrie- und Gewerbegebiet, Gleisanlagen und auch einige Wohnblocks. Laut Ansa stürzte ein um die 100 Meter langer Teil der Morandi-Brücke ein. Andere Medien berichten sogar von einem doppelt so großen Teilstück.



Erste Aufnahmen vom Unglücksort zeigten die Brücke, die in einer großen Staubwolke lag. Auch auf Twitter kursieren Aufnahmen:



Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli bezeichnete den Einsturz der Brücke als "entsetzliche Tragödie". "Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht", twitterte der Fünf-Sterne-Politiker. "Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister (Edoardo) Rixi vor Ort sein." Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus.

Die Ponte Morandi, auch Polcevera-Viadukt genannt, wurde zwischen 1962 und 1967 erbaut.