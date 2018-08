Die italienische Justiz hat Medienberichten zufolge ein Ermittlungsverfahren gegen Innenminister Matteo Salvini eingeleitet. Im Zusammenhang mit den auf dem Rettungsschiff Diciottifestgehaltenen Flüchtlingen werde gegen Salvini wegen "Freiheitsberaubung, der illegalen Festnahme und des Machtmissbrauchs" ermittelt, berichteten italienische Medien. Die Untersuchung schließe auch Salvinis Bürochef ein.



Salvini sagte nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, es sei eine "Schande", dass gegen den Minister ermittelt werde, der sich für den Schutz der Grenzen des Landes einsetze.

Das Schiff der italienischen Küstenwache hatte am 16. August insgesamt 190 Bootsflüchtlinge an Bord genommen. Die Regierung in Rom verweigerte dem Schiff zunächst die Einfahrt in einen italienischen Hafen. Nur wenige der Flüchtlinge durften das Schiff verlassen und wurden medizinisch versorgt. Am Dienstag hatte das Innenministerium der Diciotti dann die Erlaubnis erteilt, im sizilianischen Catania anzulegen. Den Migranten wurde die Einreise jedoch weiterhin nicht gestattet. 29 Minderjährige durften das Schiff am Mittwoch verlassen.

Nun zeichnet sich auch für die übrigen 140 Menschen an Bord des Schiffs eine Lösung ab: Salvini gab am Abend bekannt, dass die italienische Bischofskonferenz einen Großteil der Flüchtlinge aufnehmen werde. Außerdem hätten sich Albanien und Irland dazu bereit erklärt, jeweils 20 Menschen aufzunehmen.

Italiens Regierung argumentierte, das Land sei mit der Aufnahme der Flüchtlinge vom Mittelmeer überfordert. Sie verlangt, dass andere EU-Länder die Migranten aufnehmen. Seit 2014 haben mehr als 650.000 Menschen über das Mittelmeer die italienische Küste erreicht.