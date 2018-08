Der Bremer Landesparlamentarier von der rechten Wählervereinigung Bürger in Wut, Jan Timke, steht im Verdacht, den Haftbefehl aus Chemnitz über Facebook weiterverbreitet zu haben. "Wir haben einen Hinweis bekommen", sagte Bremens Oberstaatsanwalt Frank Passade. Das Posting auf Timkes Facebookseite wurde mittlerweile gelöscht. Zunächst hatte Radio Bremen darüber berichtet.

Seit Dienstag kursiert auf rechten Seiten der Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Täter von Chemnitz. Ein 22-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Syrer stehen im Verdacht, einen 35-jährigen Mann aus Chemnitz mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Mann starb noch am Sonntag an seinen Verletzungen. In der Kopie des Haftbefehls, in der Stellen geschwärzt sind, wurden Details zu einem der mutmaßlichen Täter genannt, darunter Name und Adresse.



Timke ist Bundespolizist. Sein Dienstverhältnis ruht, solange er in der Bremischen Bürgerschaft sitzt. Die Ermittler durchsuchten nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch die Wohnung des Mannes in Bremerhaven. Medienberichten zufolge wurden dabei elektronische Geräte sichergestellt.

In Bremen sind Abgeordnete nicht durch Immunität gegen Ermittlungsverfahren geschützt. Der Präsident der Bürgerschaft muss aber über die Ermittlungen informiert werden.



Timke kündigte auf Facebook an, er werde sich im Laufe des heutigen Donnerstags zu den Vorwürfen äußern.



Unklar, wer das Dokument leakte

Wie der Haftbefehl ursprünglich überhaupt ins Internet gelangt war und weiterverbreitet werden konnte, ist weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft Dresden wurde mit den Ermittlungen betraut. Das Dokument wurde unter anderem auf Internetseiten der rechtspopulistischen Gruppe Pro Chemnitz, einem Kreisverband der AfD sowie des Pegida-Gründers Lutz Bachmann verbreitet.

Nach Paragraf 353d des Strafgesetzbuches kann mit bis zu einem Jahr Haft oder einer Geldzahlung bestraft werden, wer amtliche Dokumente eines Gerichtsverfahrens – wie einen Haftbefehl – veröffentlicht, "bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist".