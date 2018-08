Ein Haftbefehl wird an alle Beteiligten des Verfahrens ausgehändigt – etwa an die Verteidiger, die Justizvollzugsanstalt, die mit der Verlegung in die Haft beauftragte Polizeidienststelle und im Chemnitzer Fall an die Dolmetscher. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden, die mit den Ermittlungen betraut wurde, schloss vor wenigen Tagen aus, dass ein Polizist ohne Weiteres an das elektronische Datensystem der sächsischen Justiz herankomme.



Generell gilt jedoch für alle, ob Polizist, Politikerin oder Privatperson: Wer Haftbefehle veröffentlicht oder weiterverbreitet, macht sich strafbar. Nach Paragraf 353d Nr. 3 des Strafgesetzbuchs (StGB) wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe belegt, wer "die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens, ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist". Ein Haftbefehl kann so ein "amtliches Dokument" sein.

Die Dresdner Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen gemäß Paragraf 353b StGB, denn Amtsträger und Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes sind zu einer besonderen Geheimhaltung verpflichtet. Die Veröffentlichung eines Haftbefehls kann in einem solchen Fall mit einer Geldstrafe oder Haftstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden. Von dieser Regel gibt es wenige Ausnahmen: Wenn die Veröffentlichung der Suche nach Zeugen, einer Fahndung oder der offiziellen Zustellung von Dokumenten gilt.