Süd- und Nordkorea haben sich auf ein drittes Gipfeltreffen zwischen den Staatschefs Moon Jae-in und Kim Jong Un geeinigt. Das teilten beide Delegationen in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Demnach soll das Treffen an einem nicht näher spezifizierten Tag im September in Pjöngjang stattfinden. Moon wäre damit der erste südkoreanische Staatschef seit mehr als zehn Jahren, der wieder zu Gesprächen in die nordkoreanische Hauptstadt reist.



Die Delegationen beider Seiten hatten sich auf der nordkoreanischen Seite des Friedensdorfes Panmunjom entlang der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten getroffen. Die südkoreanische Seite wurde von Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon angeführt, die nordkoreanische von Ri Son Gwon, dem Vorsitzenden der Agentur für zwischenkoreanische Angelegenheiten.



Kim und Moon waren erstmals im April in Panmunjom zusammengekommen und hatten damit auch den Weg zum Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump in Singapur im Juni bereitet. Zuvor hatten sich Moon und Kim im Mai überraschend ein weiteres Mal in Panmunjom getroffen. Dieses Treffen soll spontan vereinbart worden sein.

Wie ernst meint es der Norden?

In allen Gesprächen hatte Kim die Bereitschaft Nordkoreas zu einer "kompletten Denuklearisierung" bekräftigt. Im Gegenzug hatten Südkorea und die USA zugesagt, wirtschaftliche und diplomatische Sanktionen gegen das kommunistische Regime aufzuheben. Allerdings gab es keine konkreten Zusagen, wie und bis wann abgerüstet werden soll.

Kritiker bezweifeln, dass das nordkoreanische Regime es mit der atomaren Abrüstung tatsächlich ernst meint. Zuletzt präsentierten auch die US-Geheimdienste Erkenntnisse, wonach das Land sein Atom- und Raketenprogramm trotz aller Verlautbarungen fortführt.



Die Führung in Pjöngjang verwies zuletzt darauf, als Geste des guten Willens alle Raketen- und Atomwaffentests eingestellt und die Überreste im Koreakrieg gefallener US-Soldaten übergeben zu haben. Delegationsführer Ri hatte sich kurz vor Beginn der Verhandlungen optimistisch gezeigt. Die Beziehungen zwischen den beiden Koreas zu verbessern, sei das Anliegen aller Koreaner, sagte er und bezeichnete die beiden Staaten als enge Freunde, deren Band nicht zerrissen werden könne. Weitere Details für eine Denuklearisierung nannte er allerdings nicht.