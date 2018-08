Die Hauptverhandlung im Prozess gegen zwei Angeklagte, denen nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm unter anderem Mord vorgeworfen wird, ist ausgesetzt (Aktenzeichen: 540 Ks 4/18). Das teilte das Landesgericht Berlin mit. Auch die Fortsetzungstermine der Verhandlung wurden aufgehoben.



Die Verteidigung der beiden Männer hatte einen Befangenheitsantrag gegen die drei Richter eingereicht. Die Verteidiger hatten ihren Antrag damit begründet, dass die Gefahr bestehe, dass die Richter kein unvoreingenommenes Urteil treffen könnten, weil sie sich zu sehr auf ein früheres Urteil der 35. Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin stützen würden. Der Bundesgerichtshof hatte den damaligen Urteilsspruch aufgehoben. Gemäß der Strafprozessordnung ist für die Prüfung von Befangenheit nicht die Feststellung einer objektiven Befangenheit, sondern allein die "Besorgnis der Befangenheit" maßgeblich. Nun wird eine neue Hauptversammlung vor einer anderen Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin beginnen. Die Angeklagten bleiben in Untersuchungshaft.

Den Männern im Alter von 26 und 29 Jahren wird vorgeworfen, bei einem Straßenrennen auf dem Ku'damm im Februar 2016 einen unbeteiligten 69-Jährigen getötet zu haben. Sie sollen seinen Tod billigend in Kauf genommen haben. Die 35. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin hatte die beiden Männer wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Die Angeklagten hatten Revision eingelegt. Im März 2018 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil aufgehoben und zur erneuten Entscheidung an eine andere Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin zurückverwiesen. Nach Ansicht des BGH hatte die Begründung der Richter am Berliner Landgericht in erster Instanz nicht für eine Verurteilung wegen Mordes gereicht. Die Beweisaufnahme musste daraufhin wiederholt werden.