Mekka : Vielfältiges Opferfest

Nicht jeder schafft es bis zur großen Moschee in Mekka. In Pakistan beten Gläubige auf einem Spielplatz, in Indien auf einer Straße, und die Rohingya in Flüchtlingslagern in Bangladesch feiern das Fest mit neuer Kleidung. Eindrücke vom Opferfest auf der ganzen Welt