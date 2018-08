Nach dem verheerenden Einsturz einer Autobahnbrücke im norditalienischen Genua haben die Rettungskräfte in der Nacht unter den Trümmern weiter nach Überlebenden gesucht. Mit dem Licht großer Scheinwerfer und der Unterstützung von Spürhunden suchten mehr als 300 Rettungskräfte unter den schweren Betonteilen nach Verschütteten. "Die Hoffnung stirbt nie, wir haben bereits ein Dutzend Menschen aus den Trümmern gerettet", sagte ein Vertreter der Feuerwehr und kündigte an, die Helfer blieben "rund um die Uhr" im Einsatz.

1/11 Die vierspurige Morandi-Brücke führte über ein abseits des Zentrums liegendes Industriegebiet. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 2/11 Häuser in der Umgebung der Brücke wurden evakuiert. © Polizia di Stato/dpa 3/11 Ein Lastwagen wurde von Teilen der Fahrbahn begraben. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 4/11 Hilfskräfte suchen in den Trümmern der Brücke nach Opfern. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 5/11 Ein Einsatzhelfer vor der kollabierten Morandi-Brücke © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 6/11 © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 7/11 © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 8/11 Ein Bild der Zerstörung: Die kollabierte Brücke ragt über das Industriegebiet in der Peripherie von Genua. © Polizia di Stato/dpa 9/11 © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 10/11 Feuerwehrmänner suchen nach Überlebenden des Unglücks. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 11/11 Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli bezeichnete den Einsturz der Brücke als "entsetzliche Tragödie". © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa

Am Dienstagmittag war das vierspurige Polcevera-Viadukt – auch Morandi-Brücke genannt – auf der Autobahn A10 auf einem etwa 100 Meter langen Stück eingestürzt. Lastwagen und Autos stürzten etwa 45 Meter in die Tiefe und wurden teils unter Betontrümmern begraben. Unter der Brücke, die 1967 fertiggestellt worden war, befinden sich ein Industrie- und Gewerbegebiet, Gleisanlagen und auch einige Wohnblocks. Viele Gebäude wurden vorsichtshalber geräumt.

Bis zum frühen Morgen lag die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bei 31. Unter den Opfern sind demnach auch drei Minderjährige im Alter von acht, zwölf und 13 Jahren. Italienische Medien zitierten in der Nacht Kreise des Innenministeriums, wonach von den Toten bislang fünf noch nicht identifiziert waren. 16 weitere Menschen wurden demnach verletzt, zwölf davon schwer. Nach Angaben des Verkehrsministerium sind rund 400 Menschen obdachlos.



Innenminister Matteo Salvini machte die mangelnde Instandhaltung der Brücke für das Unglück verantwortlich. Die Verantwortlichen müssten für das Desaster bezahlen – "alles bezahlen, teuer bezahlen", sagte er. Tatsächlich gab es immer wieder Kritik am Betreiber der Brücke, vornehmlich aber vor allem für mutmaßlich kostspielige Instandhaltungsarbeiten. Das Unternehmen wies diese Kritik stets zurück und verwies auf die ständigen Kontrollen seitens der Behörden.



Nach Recherchen der Tageszeitung La Repubblica sind derzeit in ganz Italien etwa 300 Brücken und Tunnel in einem maroden Zustand. Grund dafür sind demnach die veraltete Infrastruktur und die lückenhafte Instandhaltung. Der frühere Verkehrsminister Graziano Delrio verwahrte sich allerdings, das Unglück in Genua nun für politische Spekulationen zu missbrauchen. Dies sei respektlos gegenüber den Opfern, sagte er laut italienischen Medien.



Dem Verkehrsministerium zufolge müsse die Brücke komplett abgerissen werden. Das werde "schwerwiegende Auswirkungen" auf den Verkehr haben und so Probleme für Bürger und Unternehmen bringen. Die A10 gilt als wichtige Verbindungsstraße nach Südfrankreich, in den Piemont und die Lombardei.



Luigi Di Maio, der italienische Vizeregierungschef und Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, wollte sich am Mittwochvormittag gemeinsam mit Verkehrsminister Danilo Toninelli ein Bild am Unglücksort machen. Innenminister Matteo Salvini wird am Nachmittag dort erwartet.