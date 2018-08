In einer ersten Pressemitteilung der Polizei Sachsen vom vergangenen Sonntag hieß es, in der Nacht zu Sonntag habe es gegen 3.15 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung "mehrerer Personen unterschiedlicher Nationalitäten" gegeben. Drei Männer hätten dabei teils schwere Verletzungen erlitten. Einer von ihnen – ein 35-jähriger Chemnitzer – starb später im Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen in der Folge der Tat zwei Männer fest, es handelt sich um den 22-jährigen Iraker Yousif A. und den 23-jährigen Syrer Alaa S.

Der sächsische Polizeipräsident Jürgen Georgie konkretisierte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, es habe sich um eine Auseinandersetzung zweier Männergruppen gehandelt, in deren Verlauf schließlich Messer eingesetzt wurden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, die Täter hätten nicht in Notwehr gehandelt.