Der zu Unrecht aus Neubrandenburg abgeschobene afghanische Asylbewerber Nasibullah S. ist auf dem Rückweg nach Deutschland. Der 20-Jährige flog von Kabul in die pakistanische Hauptstadt Islamabad und soll am Freitag nach Deutschland kommen, wie der Deutschen Presse-Agentur in Kabul bestätigt wurde. Zuerst hatten NDR und Süddeutsche Zeitung über den Rückflug berichtet. Ihren Informationen nach wird S. schon am Donnerstag in Deutschland erwartet.



Nasibullah S. wurde am 3. Juli zusammen mit 68 weiteren Personen nach Afghanistan abgeschoben, obwohl sein Asylverfahren in Deutschland noch nicht beendet war. Er hatte gegen die Ablehnung seines Asylantrags geklagt und sollte noch vor Gericht angehört werden.



Vor dem Verwaltungsgericht Greifswald soll das Asylverfahren des Mannes fortgesetzt werden. Derweil soll S. zunächst wieder nach Neubrandenburg reisen, wo er vor seiner Abschiebung untergebracht war. Seine Anwältin sagte NDR und SZ, seine Chancen seien durch die illegale Abschiebung weder besser noch schlechter geworden. Sie forderte zugleich mehr Sorgfalt von den Behörden: "Es geht um Menschen und es geht um Schicksale", sagte sie.

Der Fall wurde erst zwei Wochen nach der Abschiebung bekannt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) räumte daraufhin "Verfahrensfehler" ein. Nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Behörde die Identität des Mannes falsch zugeordnet. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sorgte das Auswärtige Amt nach der Abschiebung zunächst dafür, dass der Mann nahe Kabul sicher untergebracht wurde.