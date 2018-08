Nein. Es gibt Ausnahmefälle, in denen der Gesetzgeber das Interesse an der Veröffentlichung höher wertet als das Persönlichkeitsrecht der Gezeigten. Dazu zählen nach §23 des Kunsturhebergesetzes (KunstUrhG) "Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte" und "Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben".

Wer sich an einer Demonstration beteiligt, kann also nicht verhindern, dass Bilder von dieser Veranstaltung veröffentlicht und damit verbreitet werden. Allerdings dürfen in der Gruppe auftretende einzelne Personen für Aufnahmen zunächst nicht herausgepickt werden. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Menschen bewusst in den Vordergrund rücken – etwa indem sie eine Rede halten oder Fahnen schwingen.