Wegen Personalmangel stößt die Polizei bei ihrer Arbeit häufig an die Grenzen ihrer Kapazität. Nach Angaben der Polizeigewerkschaft GdP fehlen bundesweit 20.000 Stellen. Die Verantwortung dafür trage vor allem der Staat.



Verbunden mit dem Personalmangel steige vor allem das Risiko zunehmender Selbstjustiz – wie es in Chemnitz geschehen sei. "Der Staat ist dafür da, mit Polizei und Justiz seine Bürger zu schützen", sagte der Bundesvorsitzende der GdP, Oliver Malchow, der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Wenn er das in den Augen vieler Bürger aber nicht mehr leisten kann, besteht die Gefahr, dass die Bürger das Recht selbst in die Hand nehmen und auf Bürgerwehren und Selbstjustiz bauen."

Gerade soziale Medien böten die Möglichkeit zur schnellen Mobilisierung. So könne "aus jeder Dorfschlägerei eine Hetzjagd werden". Dabei handele es sich um Straftaten, die geahndet werden müssten.



Über Jahre seien in der Polizei insgesamt 16.000 Stellen abgebaut worden. Das führe nach Angaben der Gewerkschaft zu dem Ergebnis, dass alle Einsatzkräfte grundsätzlich verplant seien. Spontane Einsätze seien kaum mehr möglich: "Für Einsatzlagen wie in Chemnitz müssten sich stets mehrere Hundert Kollegen in Reserve bereithalten. Das ist vollkommen unrealistisch", sagte Malchow der Zeitung. Das Versagen liege vor allem beim Staat, der dieses Problem durch massiven Personalabbau erst geschaffen habe.



Am Montagabend waren bei erneuten Protesten in der Chemnitzer Innenstadt mindestens sechs Menschen verletzt worden. Nach Ende der beiden Demonstrationen hatte ein Polizeisprecher eingeräumt, dass zu wenige Beamte im Einsatz gewesen seien.



Auch bei der Bundespolizei gibt es Gewerkschaftsangaben zufolge Personalmangel: Ernst G. Walter, Chef der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, sagte dem Handelsblatt: "Die Bundespolizei hat sich aufgrund des eklatanten Personalmangels inzwischen nahezu völlig aus der Fläche zurückgezogen." So werde etwa der Schutz von Bahnhöfen vernachlässigt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizei seien mit Aufgaben an internationalen Flughäfen, im Ausland und im Bereich der Ausbildung so beschäftigt, dass mangelnde Polizeipräsenz "an vielen Bahnhöfen Angsträume" entstehen lasse. In Nordrhein-Westfalen etwa sei die Hälfte aller Bahnpolizeireviere nicht besetzt.



"Aufpassen, dass die Bevölkerung nicht das Vertrauen verliert"

Walter warnte vor den Folgen eines anhaltenden Personalmangels bei der Polizei: "Wir müssen höllisch aufpassen, dass die Bevölkerung nicht dauerhaft das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsbehörden verliert."

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft richtete die Forderung an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), kurzfristig 2.000 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten einzustellen. Die Bundespolizei müsse von administrativen Aufgaben entlastet und im operativen Bereich unterstützt werden.