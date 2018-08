Bei dem Absturz eines Oldtimerflugzeugs sind in der Schweiz 20 Menschen gestorben. Nach Angaben der Polizei stürzte die fast 80 Jahre alte Maschine im Kanton Graubünden auf 2.450 Metern Höhe an einem Berg ab. Das Flugzeug vom Typ Junkers Ju 52 gehörte Ju-Air, einer Firma, die Erlebnisflüge anbietet. Der Flugzeugtyp – im Volksmund als Tante Ju bekannt – wird oft zu Geburtstagen oder Jubiläen von Familien, Firmen oder Vereinen gebucht.

Nach Angaben der Polizei befanden sich während des Unglücks 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder an Bord. Der Schweizer Behörde für Flugunfalluntersuchungen zufolge sei aus dem Trümmerbild zu schließen, dass die Maschine "nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt ist". Wer die Maschine zum Zeitpunkt des Absturzes gemietet hatte, ist bislang nicht bekannt.



Kollision ausgeschlossen

Laut Polizei hatte die Maschine vor dem Absturz keinen Notruf abgesetzt. Ein Vertreter von Ju-Air betonte, das Flugzeug sei regelmäßig gewartet worden und in einem technisch einwandfreien Zustand gewesen. Die Piloten seien erfahrene Berufs- und Militärpiloten mit jeweils mehr als 30 Jahren Flugerfahrung gewesen. Ju-Air können sich das tragische Unglück "noch nicht erklären". Nach derzeitigem Informationsstand könne man aber ausschließen, dass das Flugzeug durch eine Kollision mit einem Hindernis wie einer Stromleitung oder einem anderen Flugzeug abstürzte. Klar sei auch, dass das Flugzeug nicht in der Luft auseinanderbrach.

Schweizer Medien zitierten Flugexperten mit Spekulationen, dass die Hitze bei den Unglücken eine Rolle gespielt haben könnte. Bei Hitze sei die Luft dünner, was die Leistung von Maschinen beeinträchtige. Es war das zweite Flugzeugunglück in der Schweiz binnen wenigen Tage: Am Samstag war bei Hergiswil, rund zehn Kilometer südlich von Luzern, ein weiteres Flugzeug abgestürzt. Eine vierköpfige Familie mit zwei minderjährigen Kindern starb dabei.