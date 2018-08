Der Auswärtige Dienst der EU hat Änderungen an den Einsatzregeln für die seit 2015 laufende Anti-Schleuser-Operation Sophia vor der libyschen Küste vorgeschlagen. Nach Angaben aus EU-Kreisen wird in dem vorgelegten Papier empfohlen, gerettete Migrantinnen und Migranten künftig nicht mehr ausschließlich in Italien an Land zu bringen. Zudem sollen im Idealfall künftig alle am Einsatz beteiligten Staaten Gerettete aufnehmen. Dazu könnte es auf Basis von freiwilliger Solidarität eine Umverteilung geben.

Eigentlich hat die Operation Sophia das Ziel, die Schleuserkriminalität im Mittelmeer zu bekämpfen. Doch die gültigen Einsatzregeln sehen auch vor, das am Rande der Operation auch Menschen gerettet werden. Diese wurden seit Beginn des Einsatzes vor gut drei Jahren ausschließlich nach Italien gebracht.



Dies will die Regierung in Rom jetzt geändert sehen. Sie hat deswegen damit gedroht, italienische Häfen für Schiffe der EU-Operation zu sperren. Italiens Innenminister Matteo Salvini hat immer wieder deutlich gemacht, dass sein Land aus seiner Sicht genug Migranten aufgenommen habe und nun die anderen EU-Staaten am Zuge seien.



Dies sieht man auch aktuell am Beispiel der Diciotti. Das Schiff der italienischen Küstenwache liegt zwar im sizilianischen Catania an Land, doch darf ein Großteil der Menschen an Bord das Schiff auf Weigerung der italienischen Regierung nicht verlassen. Bislang hat kein anderes EU-Land seine Hilfe angeboten. Salvini beschuldigt Staaten wie Deutschland und Spanien außerdem, sie hätten frühere Zusagen nicht eingehalten. Beide hatten noch vor wenigen Tagen zugesagt, Migranten des Rettungsschiffs Aquarius aufzunehmen.



Italiens Vize-Regierungschef Luigi Di Maio droht mit Blick auf die Diciotti, der EU die Beitragszahlungen zu verweigern: "Wenn morgen beim Treffen der Europäischen Kommission nichts zur Verteilung der Migranten von der Diciotti herauskommt, dann werde ich nicht bereit sein, jedes Jahr 20 Milliarden Euro an die EU zu zahlen", sagte er in einem auf Facebook verbreiteten Video.

Mit Blick auf den Marine-Einsatz Sophia hat Italien der EU nach Angaben aus EU-Kreisen eine Frist bis zum 31. August gesetzt, um sich über das künftige Prozedere zur Verteilung der geretteten Menschen zu einigen. Bislang ist dies nicht geschehen.

Italiens Regierung erklärt ihren harten Kurs in der Flüchtlingspolitik auch damit, dass zu Beginn des Einsatzes vor rund drei Jahren noch nicht abzusehen war, dass die EU-Schiffe Zehntausende Menschen an Bord nehmen würden. Bislang waren es insgesamt mehr als 49.000.

Schiffe müssten deutlich längere Fahrten auf sich nehmen

Ob der Vorschlag des Auswärtigen Dienstes eine Chance auf Umsetzung hat, wird sich nach Angaben aus EU-Kreisen vermutlich erst in den kommenden Tagen zeigen. So gilt es beispielsweise als fraglich, ob es sinnvoll wäre, wenn Schiffe mit geretteten Migrantinnen und Migranten künftig deutlich länger fahren müssten, um die Menschen dann zum Beispiel in Länder wie Frankreich zu bringen. Zudem ist unklar, nach welchem Prinzip die Anlaufhäfen rotieren sollen und ob es einen Zusammenhang mit den ebenfalls diskutierten Seenotrettungen ziviler Schiffe geben könnte.

Die deutsche Marine ist mit dem Versorgungsschiff Mosel an dem Einsatz beteiligt. Seit Mai 2015 haben allein deutsche Marinesoldaten mehr als 22.500 Migranten im Mittelmeer aus Seenot gerettet.