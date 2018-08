Die spanischen Behörden haben damit begonnen, 116 Migranten aus der Exklave Ceuta nach Marokko abzuschieben. Die Policia Nacional habe eine entsprechende Operation gestartet, berichtet die Tageszeitung El País. Das "außergewöhnliche" Verfahren basierte auf einem Abkommen zwischen Spanien und Marokko aus dem Jahr 1992. Der Vertrag sehe eine Rücknahme von Drittstaatlern vor, die illegal von marokkanischem Gebiet aus spanische Grenzen überqueren.

Am Mittwoch hatten die Migranten bei einem erneuten Massenansturm den sechs Meter hohen doppelten Grenzzaun überwunden. So gelangten sie auf das spanische Staatsgebiet der Nordafrika-Exklave Ceuta. Wegen des muslimischen Opferfestes waren zu diesem Zeitpunkt weniger marokkanische Sicherheitskräfte in der Region unterwegs als gewöhnlich, hieß es.



Insgesamt hätten 300 Migranten versucht, den Zaun zu stürmen, viele jedoch ohne Erfolg, sagte der Sprecher der Regierungsvertretung. Sieben Polizisten seien bei dem Versuch, die Migranten abzuwehren, verletzt worden. Jedoch sei nur einer von ihnen so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Flüchtlinge griffen die Beamten unter anderem mit Branntkalk an, der beim Kontakt mit der Haut gefährliche Verätzungen verursacht.

El País berichtet unter Berufung auf einen Beamten, die Menschen hätten mit Scheren Teile des Zauns durchschnitten. "Einige sind über den Zaun geklettert, andere sind durchgestiegen." Die Migranten seien dabei "gewaltsam und aggressiv" vorgegangen. Fünf von ihnen erlitten Schnittwunden.

Spanien verfügt in Nordafrika über zwei Exklaven, die beide von Marokko beansprucht werden: Ceuta, an der Meerenge von Gibraltar, und das 250 Kilometer weiter östlich gelegene Melilla. Bereits am 26. Juli war es mehr als 600 Flüchtlingen gelungen, Ceuta zu erreichen. Vier Beamte der Guardia Civil mussten behandelt werden, nachdem die Migranten damals ebenfalls Branntkalk sowie Flammenwerfer eingesetzt hatten.

Seit sich die neue italienische Regierung gegen Migrantinnen und Migranten abschottet und Rettungsschiffe nicht mehr anlegen lässt, versuchen immer mehr Menschen, über Marokko nach Spanien zu gelangen. Schon seit Jahren hat sich die Regierung in Madrid mit einem Grenzzaun gegen Migranten abgesichert, die Grenze zu Ceuta ist auch sonst gut von beiden Seiten bewacht. Das liegt daran, dass Spanien intensiv mit der Regierung in Rabat kooperiert. Bis heute ist nicht bekannt, inwieweit und in welcher Höhe die spanische Regierung als Gegenleistung Geld zahlt oder etwa Güter nach Marokko bringt.



Nach Angaben von El País war bislang auch über das Abkommen aus dem Jahr 1992 nichts bekannt.