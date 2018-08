In Spanien haben Polizisten einen bewaffneten Mann erschossen, der am frühen Morgen in eine Polizeiwache der Stadt Cornellà de Llobregat eindringen wollte. Der Ort liegt im Großraum der katalanischen Hauptstadt Barcelona.

Der 29-jährige Mann wollte nach Angaben der katalanischen Polizei Mossos d'Esquadra "die Beamten attackieren". Er sei mit einem Messer bewaffnet gewesen. Der Angriff habe sich kurz vor 6 Uhr ereignet.



Un hombre armado con arma blanca ha accedido esta mañana a la comisaría de Cornellà con el objetivo de atacar a los agentes. El agresor ha sido abatido. Los hechos han sucedido poco antes de las 6 de la mañana — Mossos (@mossos) 20. August 2018

Der Angreifer stamme ursprünglich aus Algerien und habe einen spanischen Pass. Berichten örtlicher Medien zufolge habe er "Allahu Akbar" gerufen (Arabisch für: Allah ist groß). Im Eingangsbereich der Wache sei er erschossen worden. Der 29-Jährige habe in Cornellà del Llobregat gewohnt, berichtete die Zeitung El Periódico. Die Wohnung des Erschossenen soll unmittelbar nach dem Angriff untersucht worden sein. Dabei sei auch seine Lebensgefährtin befragt worden.

Um die genauen Umstände und Motive der Tat zu klären, sei eine Untersuchung aufgenommen worden, wie die Behörden bekannt gaben. Aktuell könne man den Zwischenfall nicht als Terrorakt bezeichnen.



Am Freitag hatte sich der Terroranschlag von Barcelona vom 17. August 2017 gejährt. Damals waren 16 Personen bei einem islamistischen Angriff auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas getötet worden. Ein 22-Jähriger war mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren. Weitere Angreifer hatten im nahe gelegenen Badeort Cambrils auf mehrere Personen eingestochen. Mehr als 130 Menschen waren bei den Anschlägen, die der "Islamische Staat" für sich beansprucht hatte, verletzt worden.