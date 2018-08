Der französische Starkoch Joël Robuchon ist tot. Wie die Zeitung Le Figaro berichtete, starb Robuchon am Montag in Genf an einem Krebsleiden.

Mit seinen Restaurants sammelte der Spitzenkoch im Laufe seines Lebens 32 Michelin-Sterne – so viele wie kein anderer Koch weltweit. 1990 wurde er vom Gourmetführer Gault-Millau zum "Koch des Jahrhunderts" gekürt. "Von Paris bis Shanghai hat sein Know-how den Glanz der französischen Gastronomie geprägt", twittere der französische Regierungssprecher Benjamin Griveaux. Auch nach seinem Tod werde er die junge Generation von Köchen inspirieren.

Berühmt wurde Robuchon zu Beginn der Achtzigerjahre mit Kartoffelbrei. Dafür nehme er nur die allerbesten Zutaten, sagte der Koch damals. Im Laufe seines Lebens wandelten sich seine Gerichte zum Ausgefallenen; Trüffel und Kaviar zählten zu seinen Lieblingszutaten. Dennoch wurden seine Speisen oft als einfach beschrieben, weil er sich dafür einsetzte, in den meisten Gerichten nur drei oder vier Zutaten zu verwenden.