Im Juli ist die Zahl türkischer Asylanträge in Deutschland deutlich gestiegen. Das geht aus Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hervor, berichtet die Rheinische Post. Demnach wurden im abgelaufenen Monat 1.172 Asylanträge gestellt, fast ausschließlich Erstanträge. Das sei der höchste Wert seit Jahresbeginn.



Im Juni gab es 884 Erstanträge. Die Antragszahl stieg damit laut Bericht vier Monate in Folge. 2018 habe es insgesamt in den ersten sieben Monaten 5.107 Erstanträge gegeben.



Als Grund für den Anstieg nannte Linke-Fraktionsvize Sevim Dağdelen die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei Ende Juni, aus denen der amtierende Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und seine islamisch-nationalistische Partei AKP als Sieger hervorgingen. Dadurch sei "der Ausnahmezustand zum Normalzustand" geworden, sagte Dağdelen. Deshalb treibe es immer mehr Menschen in die Flucht. Es sei zu befürchten, dass die türkische Regierung angesichts der Wirtschaftskrise eine noch repressivere Innenpolitik verfolgen werde und die Flüchtlingszahlen weiter zunähmen, so Dağdelen.

Die türkische Regierung wird kritisiert, weil Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan nach der Niederschlagung des Putschversuchs im Juli 2016 den Ausnahmezustand verhängt und "Säuberungen" ausgerufen hatte. Seitdem wurden Zehntausende Menschen inhaftiert und mehr als 100.000 Staatsbedienstete suspendiert oder entlassen. Die Zahl der türkischen Asylbewerber in Deutschland stieg seither regelmäßig an. Der Ausnahmezustand wurde zwar aufgehoben, doch durch ein Gesetzespaket mit Antiterrormaßnahmen wurde er aus Sicht der türkischen Opposition faktisch verlängert.