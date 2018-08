In Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt, die Hakenkreuze an die Unfallstelle gesprüht haben sollen, an der ein syrischer Junge getötet worden war. Wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte, kamen die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur der Männer im Alter von 22 und 23 Jahren. Bei Wohnungsdurchsuchungen sei zwar nicht die Sprühfarbe gefunden worden, der Tatverdacht bestehe aufgrund der Ermittlungsergebnisse aber weiter. Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben von einem fremdenfeindlichen Tatmotiv aus.

Am 20. Juni war bei einem Unfall in Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg ein neun Jahre alter Junge aus Syrien mit seinem Fahrrad ins Schleudern geraten und von einem Traktor erfasst worden. Wenig später starb er. Anfang und Ende Juli wurden dann in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle ein metergroßes Hakenkreuz sowie der Schriftzug "1:0" auf den Gehweg gesprüht. Die Behörden leiteten daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ein.



"Eine widerwärtige Tat", "Verhöhnung des Opfers"

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach im Nordkurier von einer "widerwärtigen Tat". "Es gibt nichts Schlimmeres, als das eigene Kind zu verlieren", sagte Schwesig. Sie sei entsetzt, wie man so hasserfüllt sein könne.

Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte der Bild-Zeitung, die Schmierereien seien "eine erschütternde Verhöhnung des Opfers". Er äußerte sich vor der Mitteilung der Staatsanwaltschaft zu den Tatverdächtigen.

Eine unmittelbare rechte Szene innerhalb des Ortes Schönberg gebe es nicht, sagte Caffier weiter. Ein Zusammenhang zwischen den Hakenkreuzschmierereien und dem tragischen Unfall sei aber "stark anzunehmen". Die Familie des Jungen lebt demnach seit 2015 in Deutschland.