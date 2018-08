Genua - Die schwierige Suche nach den Verunglückten Die italienische Feuerwehr hat die eingestürzte Brücke mit Luftaufnahmen dokumentiert. Sie zeigen, wie mühevoll die Suche nach Überlebenden ist. © Foto: Vigili del Fuoco

Der Betreiber der eingestürzten Autobahnbrücke in Genua hat abgestritten, das Bauwerk unzureichend überwacht zu haben. Man habe die Brücke entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vierteljährlich kontrolliert, teilte das Unternehmen Autostrade mit. Man habe sogar zusätzlich geprüft, wobei modernste Technologie genutzt und externe Experten hinzugezogen worden seien. Das Ergebnis dieser Kontrollen sei die Grundlage für das Wartungsprogramm gewesen, das die Regierung abgesegnet habe.

Zuvor hatte der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli die Führung der Betreibergesellschaft zum Rücktritt aufgefordert. Zugleich kündigte er an, dem Unternehmen die Lizenz zum Betrieb der Straße zu entziehen und es mit Strafzahlungen von bis zu 150 Millionen Euro zu belegen. "Autostrade per l'Italia war nicht in der Lage, die Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Verwaltung der Infrastruktur zu erfüllen", sagte Toninelli dem staatlichen Sender RAI 1.

Innenminister Matteo Salvini hatte angekündigt, die Verantwortlichen für das Unglück zur Rechenschaft zu ziehen. Er kritisierte, dass wegen der Defizitregeln der EU Gelder nicht eingesetzt werden könnten, auch wenn sie der Sicherheit dienten. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte bei einem Besuch am Unglücksort eine Überprüfung der "gesamten Infrastruktur" im Land gefordert. "Wir dürfen nicht zulassen, dass sich eine solche Tragödie wiederholt", sagte er.

1/11 In 45 Metern Höhe überspannte die Morandi-Bücke den Fluss Polcevera – bis zum Mittag des 14. August, als der Viadukt auf einer Länge von 100 Metern entzweibrach. © Andrea Leoni/AFP/Getty Images 2/11 Mindestens 37 Menschen kamen durch das Unglück ums Leben. Seitdem suchen Rettungskräfte in den Trümmern nach weiteren Opfern und möglichen Überlebenden. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 3/11 Viele Gebäude im Umkreis der Brücke wurden evakuiert, nach Angaben des Verkehrsministeriums sind mehr als 400 Menschen zeitweise obdachlos. © Polizia di Stato/dpa 4/11 Die vierspurige Morandi-Brücke liegt abseits des Zentrums im Westen Genuas. Unter ihr erstreckten sich vor allem Gleisanlage, ein Industrie- und Gewerbegebiet sowie einige Häuserblocks. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 5/11 Einige Fahrer – wie diese Lkw-Fahrer – kamen noch rechtzeitig zum Stehen, wenn auch knapp an der Abbruchstelle. © Andrea Leoni/AFP/Getty Images 6/11 Andere jedoch konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen oder waren inmitten der Fahrbahn, die sie mit in die Tiefe riss. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 7/11 Kurz danach begann die schwierige Suche nach Überlebenden. "Die Hoffnung stirbt nie", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. © Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa 8/11 Mit einem Hubschrauber nähern sich Einsatzkräfte der Abbruchkante. Die Brücke selbst betrat zunächst niemand mehr. © Massimo Pinca/Reuters 9/11 Der Regen und der Nebel – nach Angaben der Polizei war die Brücke inmitten eines heftigen Unwetters eingestürzt – haben sich am Tag danach verzogen, der Blick auf die Unglücksstelle ist frei. © Federico Scoppa/AFP/Getty Images 10/11 Das lockt auch viele Schaulustige an, die sich am Rand der Absperrungen ein Bild machen wollen. © Piero Cruciatti/AFP/Getty Images 11/11 Auf der Morandi-Brücke rauschte vor allem der Verkehr der Autostrada 10, die als wichtige Route Richtung Südfrankreich, in den Piemont und die Lombardei diente. Diese Verbindung ist nun zerstört, die Regierung befürchtet "schwerwiegende Auswirkungen" für Verkehr, Bürger und Unternehmen. © Federico Scoppa/AFP/Getty Images

Der Chef der Zivilschutzbehörde hat inzwischen 39 Todesopfer bestätigt. 15 Personen seien verletzt worden. Einen Tag nach dem Einsturz der Brücke sind noch immer Autos in den Trümmern zu sehen. Das sagte Federica Bornelli vom Roten Kreuz. Auf die Frage, ob es noch Hoffnung auf Überlebende gebe, sagte Bornelli, dass daran gearbeitet werde, alles möglich zu machen, was möglich ist.



Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig: Ein einziges Auto zu bergen habe vier bis fünf Stunden gedauert. An jeder Stelle müsse das Sicherheitsrisiko für die Einsatzkräfte neu bewertet werden, erst dann könne man sich an die Arbeit machen. "Die Arbeit ist in mentaler und physischer Hinsicht sehr anstrengend", sagte Bornelli.



Regierung will Staatstrauer anordnen

Die italienische Regierung will für die mehr als 40 Toten des Brückeneinsturzes von Genua eine nationale Staatstrauer ausrufen. Das kündigte der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti, an. Wann und wie lange diese gelten soll, blieb unklar.



Während eines schweren Unwetters war am Dienstagmittag die sogenannte Morandi-Brücke der Autobahn 10 in mehr als 40 Metern Höhe auf einem etwa 100 Meter langen Stück eingestürzt. Etwa 30 Fahrzeuge waren zu der Zeit auf der Brücke unterwegs und stürzten teilweise in die Tiefe.