Immer mehr Flüchtlingskinder haben keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Wie das Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilte, waren Ende 2017 rund vier Millionen von ihnen betroffen. Die Kinder könnten diese Bildungsdefizite in den seltensten Fällen wieder ausgleichen. Nur etwa ein Prozent hat demnach die Möglichkeit, einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen – verglichen mit 37 Prozent der Menschen weltweit.

"Ohne Bildung ist die Zukunft dieser Kinder und ihrer Gemeinschaften unwiderruflich zerstört", sagte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi laut Mitteilung. Bildung sei für die Geflüchteten der Schlüssel zum Wiederaufbau ihrer Länder. Auch helfe sie den Kindern, "die Wunden des Krieges" zu heilen.



Grandi geht davon aus, dass sich die Situation trotz aller Anstrengungen weiter verschlechtern wird. 2017 hätten eine Million Flüchtlingskinder zusätzlich einen Platz auf einer Schulbank gebraucht. "Die Hälfte von ihnen hat einen Platz gefunden, die andere Hälfte geht nicht zur Schule", heißt es in dem Bericht.

Demnach besuchen nur rund 61 Prozent der Flüchtlingskinder Einrichtungen vergleichbar mit der Grundschule – im Vergleich zu 92 Prozent der Kinder weltweit. Dieses Missverhältnis wachse noch, je älter die Kinder würden: Nur 23 Prozent der Flüchtlingskinder besuchen danach auch eine weiterführende Schule, weltweit sind es 84 Prozent aller Kinder. Und während 37 Prozent der Jugendlichen höhere Bildungsabschlüsse machen könnten, sei es bei Flüchtlingen nur ein Prozent. Dieser Wert sei seit drei Jahren unverändert.

Schule garantiert "so etwas wie Normalität"

"Für Flüchtlingskinder ist die Schule der Ort, an dem sie zum ersten Mal seit Monaten oder gar Jahren so etwas wie Normalität vorfinden", sagte Grandi. Deshalb seien Investitionen in die Bildung und damit in die Zukunft dieser Kinder dringend notwendig.



Das UN-Flüchtlingshilfswerk fordert alle Staaten dazu auf, Flüchtlingskinder im nationalen Bildungssystem zu integrieren und ihnen so die Chance auf gute Abschlüsse zu geben. Der Bericht macht auch klar, dass 92 Prozent dieser Schulkinder von Entwicklungsländern aufgenommen wurden und ruft dazu auf, diese Staaten zu unterstützen.