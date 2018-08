Die Bundeswehr konkurriert mit der Wirtschaft um die besten Bewerberinnen und Bewerber. "Allgemein ist der Wettbewerb um junge Männer und Frauen in Zeiten des Fachkräftemangels verschärft", sagt der Verteidigungsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. "Das betrifft nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die um Fachkräfte ringende Industrie."

Um ihr Personalproblem zu lösen, müsse die Bundeswehr Interessenten mehr bieten als die konkurrierende Industrie, sagt Mölling: etwa Sonderleistungen und Vergünstigungen im Alltag. Nicht nur, um gute Kandidaten zu rekrutieren, sondern auch, um sie zu halten. Zudem: Ein Soldat sei kein Beschäftigter wie in einem Unternehmen, sagt der Experte. "Soldatinnen und Soldaten müssen damit rechnen und bereit sein, zu töten und getötet zu werden – das ist das Wesen des Soldatenberufs." Deshalb hätten Soldaten eine Sonderstellung in Deutschland.

Jobplakate der Bundeswehr sind mittlerweile allgegenwärtig – an Bushaltestellen und Litfaßsäulen, auf Zeitungs- und Onlineseiten sowie auf Facebook sind die Kampagnen sichtbar. Wie ein Unternehmen wirbt sie um Personal überall dort, wo sie ihre Zielgruppe vermutet. Im Frühjahr platzierte sie Promotionteams sogar vor dem Gelände der Bloggermesse re:publica in Berlin, nachdem sie auf dem Gelände selbst keinen Stand bekommen hatte und Soldaten in Uniform nicht erwünscht waren.

Im vergangenen Jahr nahm die Bundeswehr an fast 1.900 Messen teil, um Interessenten zu werben. Die Zugriffe auf die Bundeswehr-Website steigen demnach – dazu trug sicher auch die Werbevideoserie Die Rekruten bei. 2017 gab die Bundeswehr für die Nachwuchswerbung 35,2 Millionen Euro aus, 1,1 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Der größte Teil (knapp 28 Millionen Euro) davon ging in die Werbung von Personal, etwa in Form von Anzeigen.