Vor nichts haben die Menschen in Deutschland so viel Angst wie vor dem amtierenden US-Präsidenten: Zu diesem Ergebnis zumindest kommt die repräsentative Umfrage "Die Ängste der Deutschen", die jährlich im Auftrag der R+V-Versicherung durchgeführt wird. 69 Prozent stimmten demnach der Aussage zu, sie fürchteten sich vor einer "gefährlicheren Welt durch die Politik des US-Präsidenten Donald Trump". Auf Platz zwei folgt die Angst vor "Überforderung von Deutschen und Behörden durch Flüchtlinge", auf Platz drei vor "Spannungen durch Zuzug von Ausländern".



Damit liegen ausschließlich politische Sorgen auf den ersten Plätzen, erst auf Platz zehn kommt eine persönliche: die Furcht davor, im Alter ein Pflegefall zu werden. Im Vorjahr, wie auch 2016, lag die Angst vor Terroranschlägen auf Platz eins. 2018 liegt sie nur auf Platz fünf.

Für die repräsentative Umfrage konnten die 2.335 Befragten 21 Antwortmöglichkeiten danach bewerten, wie viel Angst sie ihnen machen. Befragt wurden sie im Juni und Juli 2018. Der Punkt der gefährlicheren Welt durch Trumps Politik kam in diesem Jahr neu dazu. "Bei der Entwicklung des Fragebogens war uns daran gelegen, ein möglichst breites Spektrum an Themen rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit abzudecken", sagt Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters. Bei der Formulierung der Fragen würden ein Experte und ein Marktforschungsinstitut hinzugezogen. In den Antwortmöglichkeiten sind Fragen nach anderen Staatsschefs nicht enthalten.



Nach diesen 21 Themen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt. Sie sollten sie auf einer Skala von 1 (gar keine Angst) bis 7 (sehr große Angst) bewerten. Alle Antworten von 5 bis 7 wertet die Umfrage anschließend als große Angst.

schwere Erkrankung



eigene Arbeitslosigkeit

Kosten durch die EU-Schuldenkrise

Klimawandel

Straftaten

politischer Extremismus

sinkender Lebensstandard im Alter

Pflegefall im Alter

Schadstoffe in Nahrungsmitteln

Zerbrechen der Partnerschaft

Drogensucht der eigenen Kinder

Zunahme von Naturkatastrophen

Terrorismus

höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland

steigende Lebenshaltungskosten

schlechtere Wirtschaftslage

Spannungen durch den Zuzug von Ausländern

Krieg mit deutscher Beteiligung

Überforderung der Politiker

Überforderung von Deutschen / Behörden durch Flüchtlinge

gefährlichere Welt durch die Politik des US-Präsidenten Donald Trump

Neue Fragen kämen hinzu, wenn aktuelle Themen dauerhaft in den Vordergrund träten, sagt Römstedt. 2003, nach der Jahrhundertflut, sei zum Beispiel die Angst vor Naturkatastrophen aufgenommen worden, 2011 Angst vor den Folgen der Euroschuldenkrise und 2015 die Angst vor der Überforderung der Deutschen und der Behörden durch die große Zahl der Flüchtlinge. "Und in diesem Jahr kommt man um Donald Trump ja kaum herum", sagt Römstedt. Die Frage nach ihm werde aber nicht dauerhaft in der Umfrage bleiben. Allerdings war auch schon im vergangenen Jahr eine Zusatzfrage zu Trump aufgenommen worden, damals lautete sie: "USA unter Trump: Verlust eines wichtigen Bündnispartners" – davor fürchteten sich 34 Prozent der Befragten.



Die Sorge, Opfer einer Straftat zu werden, lag 2018 mit 28 Prozent weit hinten in der Ängste-Skala. Stark gesunken ist auch die Angst vor einem Krieg mit deutscher Beteiligung. Nach einem Rückgang von elf Prozentpunkten liegt sie jetzt bei 35 Prozent.

Die Ängste stimmen laut Umfrage überall in Deutschland weitestgehend überein. Doch es gibt auch unterschiedliche Einschätzungen, wie zum Beispiel bei der Befürchtung, dass die große Zahl der Flüchtlinge die Bürger und ihre Behörden überfordere (Nord 59 Prozent / Süd 68 Prozent, Ost 69 Prozent / West 62 Prozent). Ebenfalls größere Unterschiede zeigen sich bei den Ängsten vor überforderten Politikern (Nord 58 Prozent / Süd 64 Prozent, Ost 67 Prozent / West 60 Prozent).