Bei zwei Anschlägen in Kabul sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Ziel des Doppelangriffs war ein Sportzentrum in der afghanischen Hauptstadt. Weitere 70 Personen wurden verletzt, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Unter den Toten sollen auch zwei afghanische Reporter sein.



Nach Informationen von Ministerium und Polizei zündete ein Selbstmordattentäter einen Sprengsatz vor einer Trainingseinrichtung für Ringer. Anschließend sei in der Nähe eine Autobombe explodiert, nachdem sich Sicherheitskräfte und Journalisten am Anschlagsort versammelt hatten. Der afghanische Journalistenverband bestätigte den Tod eines Reporters und eines Kameramanns. Beide arbeiteten beim größten afghanischen Privatsender Tolo News. Ein weiterer Fernsehreporter habe Verletzungen erlitten.



Bislang bekannte sich niemand zu den Anschlägen. Die radikalislamischen Taliban wiesen die Verantwortung von sich. In Afghanistan häufen sich Anschläge von der Terrormiliz des sogenannten "Islamischen Staats" (IS). Die sunnitische Miliz zielt meist auf Angehörige der schiitischen Minderheit in Afghanistan. Der Sportclub befindet sich in einem Stadtteil im Westen Kabuls, der überwiegend von Schiiten bewohnt wird.



Seit Januar sind bei mindestens 16 Anschlägen in Kabul mehr als 400 Menschen getötet worden. Erst vor knapp drei Wochen hatte sich im gleichen Schiitenviertel ein Selbstmordattentäter in einem Bildungszentrum in die Luft gesprengt. Dabei kamen 65 Jugendliche ums Leben, weitere 75 wurden verletzt. Den Anschlag reklamierte der IS für sich.